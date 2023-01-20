Критик Артемій Троїцький викрив Миколу Баскова і Філіпа Кіркорова в проституції

Раніше Троїцький заявляв, що вважає російських чоловіків в масі своїй тваринами.

Філіп Кіркоров і Микола Басков займаються політичною проституцією і не вірять в пропаганду, вважає Артемій Троїцький / instagram.com/nikolaibaskov

Музичний критик Артемій Троїцький, який має близьку дружбу з Аллою Пугачовою та її сім'єю, знайомий з радянським і російським шоу-бізнесом вже дуже давно. Більш того - він прекрасно знає всю цю кухню зсередини.

Тому суспільно-політична позиція деяких знаменитостей не стала для нього сюрпризом. Троїцький, який сам у 2014 році виступав проти анексії Криму, а у 2022-му висловив чітку антивоєнну позицію, в інтерв'ю для Балаканки розповів, що для нього зірки в країні-агресорі, які підтримують злочинну політику Кремля, діляться всього на два типи.

До перших він зараховує "попсу" - артистів, які будуть погоджуватись з будь-якою ідеєю заради вигоди. Інші - дійсно вірять пропаганді, ще й так сильно, що це вже більше скидається на божевілля.

До перших він відносить Кіркорова і Баскова - їх критик по міцності переконань порівнює з представниками найдавнішої професії.

"Деякі рок-музиканти переметнулися на темну сторону, деякі талановиті якісь актори, сценаристи і так далі, причому вони стверджують, що у них це щиро. Тобто якісь люди, умовно кажучи всі ці попсовики: Басков, Кіркоров і так далі. Це стовідсоткова проституція. Їм абсолютно все одно, вони служать будь-якій владі. А є фанатики, накшталт Охлобистіна", - вважає Троїцький.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров, який нещодавно потрапив до списку санкцій України, в черговий раз змінив собі зовнішність. У мережі з'явилося фото, на якому Філіп Кіркоров показав нове обличчя після візиту до пластичного хірурга.

Користувачі Мережі були здивовані перевтіленням одіозного артиста. Багато хто порівняв його з Тіматі і Стасом Михайловим.

Також в мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

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