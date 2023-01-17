"Згубив молодість Пугачової": Галкін публічно принизив Кіркорова

Шоумен Максим Галкін публічно принизив співака Філіпа Кіркорова під час одного зі своїх виступів.
У Росії чоловіка Алли Пугачової часто звинувачували в нетрадиційній орієнтації, але Галкін зробив це для своїх виступів.
На одному з концертів він висловився про особисте життя з Пугачовою, "уколовши" Кіркорова.
"Мене завжди супроводжували ці чутки (про нетрадиційну орієнтацію - ред.), звичайно, дружина старша. Мужики просто не розуміють наскільки це класно, що дружина настільки старше. Алла ніколи не дорікне мені в тому, що згубив її молодість. Це зробили інші люди. І деякі з них досі живі, і них ще стирчать пір'я", - пожартував Галкін, натякаючи на Кіркорова.
Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.
Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.
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