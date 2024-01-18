Кремль вимагає від Анни Асті відмовитися від громадянства України та підтримати війну

Уродженка України Анна Асті, яка працює у Росії, для збереження російського громадянства повинна публічно відмовитись під українського паспорта та підтримати війну.
Посилаючись на власні джерела, російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ стверджує, що у Кремлі висунули чіткі умови до всіх російських зірок, які потрапили у скандал з "голою вечіркою". Наголошується, що на "голу вечірку" образився особисто Володимир Путін, тому всі шляхи вибачення лежать лише через виступи на окупованих територіях або публічну підтримку військової агресії в Україні.
Зокрема Анні Дзюбі, відомій у РФ як Анна Асті, уродженці Черкас, для збереження російського громадянства висунули вимогу відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та публічна підтримка війни.
"Інших варіантів їм у Кремлі не дають", - додало джерело росЗМІ.
Нагадаємо, що зрадниця Анна Асті заспівала "Чорнобривці" в день, коли РФ напала на Украну. Коментатори в сказі від того, що вона сміє навіть намагатися співати українською мовою. Співачка також написала дату виконання композиції, щоб не втратити свого "хлібного" місця в країні-агресорі Росії.
Зрадниця Анна Асті зібралася співати українською. Асті заявила, що планує випустити пісню українською мовою. Скандальний "всезнаючий" блогер Богдан Беспалов заявив, що таким чином Асті працює на Кремль і опрацьовує популярний на болотах наратив про "братні народи".
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