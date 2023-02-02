Запроданка Анна Асті втратила російський бізнес через український паспорт

Буде цікаво, якщо співачка позбудеться і посвідки на проживання в РФ і їй доведеться повернутися в Україну.

Кіркоров і Анна Асті / соцмережі

Податкова служба терористичної Росії ліквідувала ІП Анна Дзюба, тобто закрила підприємницьку діяльність артистки-путіністки, киянки, яка зрадила свою батьківщину і виступає в Росії під псевдонімом Анна Асті.

Як повідомила Комсомольська правда, саме через ІП більшість зірок шоу-бізнесу отримують і легалізують свої доходи від гастролей, корпоративів, реклами та інтеграцій в соцмережах.

"Виявилося, причина серйозна: за даними ФНС, Дзюба "припинила діяльність у зв'язку із закінченням терміну дії документа, що підтверджує право тимчасово або постійно проживати в Російській Федерації". І за інформацією все тієї ж податкової служби, найпопулярніша співачка Росії є володаркою громадянства України", - пише видання.

Російський юрист також прокоментував становище Українки в Росії. За його словами, Дзюба дійсно не має російського громадянства, живе і працює в Росії за українським паспортом. "Це, безумовно, не злочин і не порушення закону. У Росію співачка, швидше за все, повернеться без проблем, так як наявність чоловіка-росіянина забезпечує їй безперешкодний в'їзд", - говорить він.

На думку юриста, проблеми можуть виникнути тільки в тому випадку, якщо артистка вчинить правопорушення, наприклад, буде говорити правду про те, як терористична Росія напала на Україну і систематично знищує міста і українських громадян.

Юрист також наполягає на тому, що Дзюба зобов'язана отримати російське громадянство. "Коли людина не продовжує документи і відмовляється від подібних преференцій, така бездіяльність з боку виглядає як небажання жити і працювати в Росії. Можливо, перед поїздкою за кордон співачка не стала продовжувати документи, які могли б її скомпрометувати на Заході. Це лакмусовий папірець ставлення до країни, де ти домігся популярності і багатства. Тому, на мій погляд, Ганні Asti має сенс отримати громадянство РФ, щоб не було двозначного трактування її дій", - говорить черговий пропагандист.

Нагадаємо, раніше українська співачка, киянка Анна Дзюба, яка живе і виступає в Росії під псевдонімом Asti і ніколи не говорить про те, що Росія напала на Україну, поділилася новими фото, які дуже здивували її шанувальників.

Так, на фото зрадниця як дві краплі води схожа на іншу українську співачку Світлану Лободу, яка, на відміну від Асті, встала на бік світла, тобто України.

Коментатори звичайно-ж тут же звернули увагу на схожість двох співачок і тут же написали їй про це. Абсолютно всі коментарі написані про те, як запроданка Асті схожа на Світлану Лободу.

Зазначимо, раніше українська блогерка Аліна Шаманська висловилася з приводу Киянки, співачки Анни Асті, яка будує кар'єру в Росії і впритул не помічає війни, яку розв'язала терористична держава РФ.

Блогерка повідала, що цинізм ситуації полягає ще й у тому, що Анна, справжнє прізвище якої, Дзюба, була в Києві на момент вторгнення Росії і бачила війну на власні очі. Про це вона розповіла славі Дьоміну в інтерв'ю на YouTube каналі "Люкс Фм".

"Asti кінчена. Це просто треш. Я взагалі не розумію, чому про неї так мало говорять. Це перша співачка, яка під час війни випустила відеокліп з Кіркоровим. І це все якось пройшло непомітно. Реально капець", - прокоментувала Аліна.

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