Все одно діти в Лондон не поїдуть: окупанти хочуть заборонити англійську мову в школах

Окупанти хочуть заборонити англійську мову в школах / скріншот

У тимчасово окупованому Криму представник так званої влади запропонував припинити викладання англійської мови в загальноосвітніх школах.

"Спікер Державної Ради Криму "Володимир Константинов вважає, що дітям не потрібна іноземна мова, пише"ТАСС"

"Мови - спірне питання Для мене, дуже спірне: навіщо нам сліпо йти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи в Лондон? Тупе слідування за чужою цивілізацією небезпечно. Ми робимо (дитину – УП) заручником – він буде говорити, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона - Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!",- заявив він.

Також він вирішив провести "екскурс" в історію, яку, мабуть, вигадав сам.

читайте також"Половина України говорить російською": Могилевська запропонувала зробити три державні мови, але поплатилася"Англійці воюють з нами тисячу років, а ми продовжуємо їх вивчати, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час – а потім на історію часу не вистачає", - підсумував він.

Раніше Лавров заявив, що Москва нібито обговорює з Києвом серед іншого скасування антиросійських санкцій і статус російської мови в Україні.

В інтерв'ю китайському Сіньхуа Лавров сказав, що Росія і Україна фактично в щоденному режимі обговорюють проект договору по відеозв'язку.

"У цьому документі повинні бути зафіксовані такі елементи постконфліктного стану справ, як постійний нейтралітет, без'ядерний, позаблоковий і демілітаризований статус України, а також гарантії її безпеки", - сказав Лавров.

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