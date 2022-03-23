Король Нідерландів жертвує свій замок українським біженцям

Король Нідерландів віддасть свій замок біженцям з України / Колаж - wikipedia.org / gettyimages.com

Правлячий король Нідерландів Віллем-Олександр відреагував на трагічні події, які зараз розгортаються в Україні через військове вторгнення РФ.

Тисячі українців змушені покинути свій будинок, гнані ворожою армією. Їм нідердандський король готовий запропонувати один зі своїх замків в передмісті Амстредама під назвою Хет Ауде Лоо (Het Oude Loo).

У мирний час замок 15-го століття, який спочатку проєктувався, як мисливський будиночок, не доступний для громадськості. Він служить королівській родині заміським будинком або резиденцією для прийому гостей.

Зараз Віллем-Олександр пропонує Хет Ауде Лоо в якості тимчасового пункту, в якому українські біженці можуть відпочити 5-8 годин, перш ніж рушити далі в дорогу.

Замок буде готовий до прийому біженців в середині квітня. Одночасно розміститися там зможуть 30 осіб.

читайте такожАйко, принцеса Японії, публічно підтримала Україну

Це не вперше, коли зарубіжні знаменитості підтримують Україну. Наприклад раніше з пропозицією українським біженцям зупинятися у нього вдома виступив британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса. Він заявив, що візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла – Homes for Ukraine.

Інші новини: