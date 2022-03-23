Король Нідерландів жертвує свій замок українським біженцям

Віллем-Олександр виділив одну зі своїх резиденцій для українців, які шукають притулку.
Правлячий король Нідерландів Віллем-Олександр відреагував на трагічні події, які зараз розгортаються в Україні через військове вторгнення РФ.
Тисячі українців змушені покинути свій будинок, гнані ворожою армією. Їм нідердандський король готовий запропонувати один зі своїх замків в передмісті Амстредама під назвою Хет Ауде Лоо (Het Oude Loo).
У мирний час замок 15-го століття, який спочатку проєктувався, як мисливський будиночок, не доступний для громадськості. Він служить королівській родині заміським будинком або резиденцією для прийому гостей.
Зараз Віллем-Олександр пропонує Хет Ауде Лоо в якості тимчасового пункту, в якому українські біженці можуть відпочити 5-8 годин, перш ніж рушити далі в дорогу.
Замок буде готовий до прийому біженців в середині квітня. Одночасно розміститися там зможуть 30 осіб.
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Це не вперше, коли зарубіжні знаменитості підтримують Україну. Наприклад раніше з пропозицією українським біженцям зупинятися у нього вдома виступив британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса. Він заявив, що візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання українським біженцям житла – Homes for Ukraine.
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