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Костянтина Райкіна звільнили із заснованої ним Театральної школи через засудження війни в Україні

13 квітня 2022, 03:03

Лист проти війни в Україні, який також підписали Олег Басилашвілі, Ніна Усатова, Аліса Фрейндліх та інші діячі культури, "дискредитував" актора.

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Костянтина Райкіна звільнили з театральної школи за підтримку України / Колаж

Актор і театральний педагог Костянтин Аркадійович Райкін був звільнений з його власної школи театрального мистецтва за публічне засудження військової агресії рф - артист був в числі тих діячів культури, які підписали лист проти війни в Україні.

Костянтин Райкін заснував некомерційну організацію вищої освіти Вища школа сценічних мистецтв (Театральна школа Костянтина Райкіна) в 2012 році.

Десять років він був її художнім керівником, але 12 квітня 2022 року він був звільнений з посади з надуманої причини - нібито худрук дискредитує Школу своєю громадською позицією, через що значно погіршилося фінансування та благодійні внески, за рахунок яких і існує Школа.

Звільнення провів ректор школи Анатолій Полянкін - скасував посаду Райкіна "за непотрібністю" і позбавив навчальний заклад його імені.

"Я підтверджую, що інформація правильна. Я перебуваю в стані звільнення з посади художнього керівника, тому що ця посада скасована паном Полянкіним. Ситуація ця досить довго вже розвивалася. ... Він прибрав цю назву, прибрав мене, прибрав посаду худрука. Просто тепер немає такої посади", – розповів Костянтин Аркадійович.

Артист планує оскаржувати рішення Полянкіна в суді, а студрада Театральної школи Костянтина Райкіна звернувся в Рососвітнадзор для контролю над цією ситуацією. Учні Райкіна вважають рішення ректора "неприйнятним і таким, що йде врозріз з інтересами студентів".

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