"Хочу позніматися в кіно": Олексій Панін планує повернення до РФ

Російський актор Олексій Панін висловив бажання повернутися на територію країни-окупанта. Щоправда, свою колишню батьківщину артист розглядає виключно у вигляді годівниці.
Заява про те, що він готовий приїхати в РФ, щоб знятися в кіно і заробити грошей, нібито з'явилася в соціальних мережах Паніна. Щоправда, цей пост не присутній на жодній зі сторінок артиста, а цитату наводять пропагандистські ЗМІ.
Акторові приписують такі слова: "Якщо мені запропонують хорошу роль у відомого, не пов'язаного з кремлем режисера за пристойні гроші, а не ті копійки, що мені раніше платили, то я можу приїхати в росію, але ненадовго. Я хочу позніматися в кіно, заробити гроші і швидко виїхати, щоб не просякнути атмосферою несвободи!"
Варто зазначити, що безпечне повернення Олексія Паніна до країни-агресора є малоймовірним: там артистові присвоєно звання екстреміста, терориста та іноземного агента за засудження війни в Україні та критику кремлівської влади.
Хто такий Олексій Панін?
Олексій Панін - російський актор театру, кіно і серіалів ("Піжмурки", "ДМБ", "Солдати"). Був оголошений у розшук, заочно засуджений і визнаний у країні-окупанті іноземним агентом, терористом і екстремістом за публічну критику російської влади і засудження війни в Україні. Фігурант безлічі скандалів - бійок, п'яних дебошів, псування майна тощо.
Олексій Панін - останні новини:
Раніше Олексія Паніна оголосили в розшук у РФ, і реакція актора на таку новину явно не збіглася з припущеннями країни-агресора. Насамперед він порадів за Путіна.
Також Олексій Панін засвітився в міцних обіймах Вєрки Сердючки під час концерту артистки в Іспанії. Актор вийшов на сцену у футболці з антипутінським гаслом.
Читайте також:
- Олексія Паніна затримали через п'яний дебош в Естонії
- Панін розповів, чому в 2014-му бігав із російським прапором і кричав "Крим наш"
- Панін оскандалився порівнянням України та РФ і заявив про "один народ"
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред