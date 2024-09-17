"Хочу позніматися в кіно": Олексій Панін планує повернення до РФ

Панін розповів, за яких умов готовий повернутися в країну, яку публічно зневажає.

https://glavred.net/stars/hochu-posnimatsya-v-kino-aleksey-panin-planiruet-vozvrashchenie-v-rf-10597949.html Посилання скопійоване

Олексій Панін новини - Панін розповів, коли повернеться в рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/alexeypaninn

Російський актор Олексій Панін висловив бажання повернутися на територію країни-окупанта. Щоправда, свою колишню батьківщину артист розглядає виключно у вигляді годівниці.

Заява про те, що він готовий приїхати в РФ, щоб знятися в кіно і заробити грошей, нібито з'явилася в соціальних мережах Паніна. Щоправда, цей пост не присутній на жодній зі сторінок артиста, а цитату наводять пропагандистські ЗМІ.

Акторові приписують такі слова: "Якщо мені запропонують хорошу роль у відомого, не пов'язаного з кремлем режисера за пристойні гроші, а не ті копійки, що мені раніше платили, то я можу приїхати в росію, але ненадовго. Я хочу позніматися в кіно, заробити гроші і швидко виїхати, щоб не просякнути атмосферою несвободи!"

відео дня

Варто зазначити, що безпечне повернення Олексія Паніна до країни-агресора є малоймовірним: там артистові присвоєно звання екстреміста, терориста та іноземного агента за засудження війни в Україні та критику кремлівської влади.

Хто такий Олексій Панін? Олексій Панін - російський актор театру, кіно і серіалів ("Піжмурки", "ДМБ", "Солдати"). Був оголошений у розшук, заочно засуджений і визнаний у країні-окупанті іноземним агентом, терористом і екстремістом за публічну критику російської влади і засудження війни в Україні. Фігурант безлічі скандалів - бійок, п'яних дебошів, псування майна тощо.

Олексій Панін - останні новини:

Раніше Олексія Паніна оголосили в розшук у РФ, і реакція актора на таку новину явно не збіглася з припущеннями країни-агресора. Насамперед він порадів за Путіна.

Також Олексій Панін засвітився в міцних обіймах Вєрки Сердючки під час концерту артистки в Іспанії. Актор вийшов на сцену у футболці з антипутінським гаслом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред