Концерт "секретного агента" Ані Лорак скасували після вибухів у Москві

30 травня москва і підмосков'я прокинулися від атаки БПЛА. На крилі одного зі збитих дронів красувалася наклейка "Ані Лорак. Фонд помсти". І хоч співачка цю цікаву деталь поки не прокоментувала, перелякані жителі країни-окупанта вже підготували свою помсту "голубці миру" Лорак.
Російські ЗМІ повідомляють про скасування концерту співачки, який повинен був відбутися в Ростові-на-Дону влітку, мовляв люди не бажають бачити українську артистку, яка сприяє Україні і не підтримує війну.
Цікаво, що свої переконання щодо повномасштабного військового вторгнення рф в Україну Ані Лорак так жодного разу і не озвучила публічно. Втім, її дії виявилися красномовнішими за слова - артистка не залишає спроби закріпитися в країні-окупанті та заробити побільше грошей.
Однак, після хвилі жартів про "Фонд помсти" і причетність Лорак до секретної діяльності ЗСУ в якості шпигуна, довіра до артистки в країні на болотах помітно похитнулася.
Дивіться репортаж про те, чому і як у Ані Лорак відбиратимуть звання Народної артистки України:
Атака дронів на Москву 30 травня
Ранок 30 травня почався для жителів Москви і Підмосков'я з вибухів - на столицю країни-агресора Росії була здійснена масова атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучень у багатоповерхівки - будинки отримали незначні пошкодження, у їхніх мешканців немає серйозних травм. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися тільки дві людини з несерйозними травмами.
Всього російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про 25 дронів, які вдарили по Москві.
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