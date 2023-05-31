Концерт "секретного агента" Ані Лорак скасували після вибухів у Москві

Іменний дрон від Куєк в російській столиці чомусь засмутив жителів країни-агресора.

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Ані Лорак скасовують концерти через атаку дронами по Москві / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, t.me/shot_shot

30 травня москва і підмосков'я прокинулися від атаки БПЛА. На крилі одного зі збитих дронів красувалася наклейка "Ані Лорак. Фонд помсти". І хоч співачка цю цікаву деталь поки не прокоментувала, перелякані жителі країни-окупанта вже підготували свою помсту "голубці миру" Лорак.

Російські ЗМІ повідомляють про скасування концерту співачки, який повинен був відбутися в Ростові-на-Дону влітку, мовляв люди не бажають бачити українську артистку, яка сприяє Україні і не підтримує війну.

Цікаво, що свої переконання щодо повномасштабного військового вторгнення рф в Україну Ані Лорак так жодного разу і не озвучила публічно. Втім, її дії виявилися красномовнішими за слова - артистка не залишає спроби закріпитися в країні-окупанті та заробити побільше грошей.

Однак, після хвилі жартів про "Фонд помсти" і причетність Лорак до секретної діяльності ЗСУ в якості шпигуна, довіра до артистки в країні на болотах помітно похитнулася.

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Атака дронів на Москву 30 травня

Ранок 30 травня почався для жителів Москви і Підмосков'я з вибухів - на столицю країни-агресора Росії була здійснена масова атака безпілотниками. Повідомлялося про декілька влучень у багатоповерхівки - будинки отримали незначні пошкодження, у їхніх мешканців немає серйозних травм. Як розповів мер Москви Сергій Собянін, до медиків звернулися тільки дві людини з несерйозними травмами.

Всього російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про 25 дронів, які вдарили по Москві.

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