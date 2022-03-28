"Люблю мікрофон і ззаду без мастила": Коля Серга висміяв "любителя Путіна" Баскова

Артист не обійшов стороною і хвалену російську армію.
Телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, виступив зі своєю новою композицією в місцевому центрі інформаційної оборони.
В пісні він жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.
Пісня Коли Серги отримала назву "Аналоговнет"- комічна гра слів "аналогів немає", адже саме так в РФ описували "міць" своєї армії.
Серга спершу співає пісню від імені Вані з Рязані, який торгував солями, а потім відправився в Україну стріляти у дітей і жінок, а в новому куплеті артист висміяв Баскова, який підтримав напад РФ на Україну.
читайте також"Твоїх одноплемінників, Сергію, всі тут тримають за лохів": Потап відповів "російському Патріоту" Безрукову"Я російський артист, мене звуть Басков, люблю мікрофон і ззаду без мастила. Як тільки приходить зверху указ мені, мечусь пропагандою, як червоною ікрою, був гей, а тепер п**дарас бойовий. Таких, як я, в Росії повно. Ми шолом "Градів" удари, щоб захистити свої гонорари", – йдеться в пісні.
Раніше актор Стас Садальський пригадав пропутінському російському артисту Миколі Баскову, як він у 2004 році випрошував у тодішнього президента України Леоніда Кучми звання Народного артиста України. Тоді він втратив роботу в Росії і багато гастролював по нашій країні. Басков спекулював українським прізвищем своєї матері, брав український уряд "змором".
Читайте також:
- Басков нафарбував нігті і зробив нове тату, в мережі ажіотаж: "Коля, не гнівай народ"
- "Гітлер зібрав секту": Бадоєв жорстко розніс Гагаріну, Баскова і Тіматі за концерт і підтримку Путіна
- Басков, Кіркоров, Лорак та інші: Зеленського закликали позбавити звань артистів, що підтримують РФ