Колишня дружина Потапа розкрила суми, які витрачає у місяць

Засновниця, CEO Pomitni та колишня дружина Потапа Ірина Горова розповіла про те, куди і скільки витрачає свої статки.
Ірина Горова в інтерв'ю для Forbes Ukraine розповіла, що найбільше грошей витратила не на покупку, а на будівництво двоповерхового дому.
"Це не покупка, це будівництво мого будиночка. Не пам'ятаю, скільки квадратних метрів. Два поверхи та підвал", - зазначила продюсерка.
Як зазначила Горова, що зараз не витрачає кошти, а вкладає їх. На місяць вона витрачає близько 2-3 тисяч доларів (70-100 тисяч гривень).
Ну якщо чесно, десь дві - три тисячі доларів, тому що немає куди ходити, нічого купувати. А коли була за кордоном, мені здається, то взагалі якщо тисяча доларів була, то це ого, - поділилась Горова.
"У мене немає фінансової цілі. Ніколи я не думала про гроші, а про проєкти. Саме тому до проєктів прилітають гроші. Коли думаєш грошима, то ти себе обмежуєш. Раніше я думала, що мільйон - це ого, а зараз думаю 10 - ну таке собі. Не можна оцінювати грошима", - додала вона.
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