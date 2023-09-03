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Відома українська співачка стала мамою та показала личко немовляти

Анна Підгорна
3 вересня 2023, 15:32 оновлено 3 вересня, 15:33
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СолоХа з гордістю оголосила про появу на світ другої дитини.
СолоХа з дочкою Аріанною
СолоХа вдруге стала мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Українська співачка СолоХа (справжнє ім'я - Тереза Балашова) в травні повідомила, що знаходиться на п'ятому місяці вагітності. Своє становище вона довго приховувала від громадськості, так як на початку повномасштабної війни в Україні артистка перенесла викидень.

На щастя, нова вагітність закінчилася успішно - на своїй сторінці в Instagram СолоХа повідомила, що вдруге стала мамою, та вже показала обличчя новонародженої дитини.

Також співачка не стала приховувати, що стала мамою ще однієї дівчинки. Вона вже виховує доньку Аріану від чоловіка, особистість якого вона приховує. Балашова поділилася знімком малятка з браслетом з пологового будинку на крихітній ручці, та показала, як годує доньку груддю.

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Напередодні пологів СолоХа грала зі старшою дочкою в теніс. Співачка дуже спортивна, і не залишала фізичні вправи навіть на останніх термінах вагітності - незважаючи на великий животик Балашова зберігала високу активність.

Новонароджена дочка СолоХи
Новонароджена донька СолоХи / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

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