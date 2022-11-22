'Пропаганда чаклунства та сатанізму': у Росії видали маразм про 'Гаррі Поттера'

Росіяни просять заборонити показ фільмів про Гаррі Поттера / кадр із фильму Warner Bros

У Росії активісти звернулися до Мінкульту із проханням заборонити показувати серію фільмів про Гаррі Поттера. Росіяни заявляють, що історія про хлопчика-чарівника – це пропаганда чаклунства та сатанізму, а не новорічна традиція.

Копія звернення на адресу міністра культури РФ Ольги Любимової опинилася у розпорядженні Telegram-каналу Mash.

У заяві активістів стверджується, що Гаррі Поттер – це "квінтесенція основ західної культури". Також історію називають "духовною та культурною бомбою сповільненої дії для дітей та молоді".

"Головні герої романів не люди, а відьми та чарівники, а звичайні люди навколо або негідники, або напівдурні, і в будь-якому разі істоти нижчого порядку", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим, російські активісти попросили міністра культури проконтролювати культурні та творчі заходи, у тому числі концерти, театри, кіно, музеї та виставки.

Нагадаємо, раніше російська актриса Олеся Железняк, яка в день народження російського кривавого терориста Путіна зізнавалася йому в любові, несподівано висловилася щодо української актриси і колеги по серіалу "Свати" Анни Кошмал.

Так, Железняк продовжує ідентифікувати себе з українцями. Вона як і раніше вважає, що "все одно, ми єдине". Железняк також додає, що "любов до росіян нікуди не поділася, а просто стала менше".

Також Главред повідомляв, що російський артист і співак Дмитро Харатьян (відомий своєю ревною підтримкою кривавого путінського режиму) поскаржився, що його 38-річній дочці Олександрі дуже важко живеться в Швеції через нібито русофобію. Його слова поширили російські пропагандистські ЗМІ.

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