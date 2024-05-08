Коли виступить Україна на Євробаченні: результат жеребкування фіналістів

Після першого півфіналу Євробачення-2024 фіналісти взяли участь у жеребкуванні своїх місць у фіналі 11 травня.
Як повідомляють на сторінці Євробачення в соцмережах, у першій частині фіналу, а це з 1 по 13 виступ, на сцені з'являться учасники Литви, Ірландії та Люксембургу.
А в другій частині - номери 14-26, свої конкурсні пісні виконають представники Словенії, Фінляндії, Кіпру.
Україна, Сербія, Хорватія та Португалія можуть виступити як у першій, так і в другій частині шоу, оскільки витягнули "вибір продюсера".
"Вибір продюсера" означає, що після проведення другого півфіналу 9 травня і жеребкування решти фіналістів, включно з країнами "Великої п'ятірки" і державою-господарем конкурсу 2024 року - Швецією, продюсери Євробачення почнуть самостійно визначати порядкові номери учасників, щоб конкурс вийшов динамічним.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.
Євробачення-2024 - останні новини
Зазначимо, головні претенденти на перемогу Євробачення 2024 виступили в першому півфіналі Євробачення 2024. Представник Хорватії Baby Lasagna підкорив глядачів 7 травня.
А також у першому півфіналі Євробачення-2024 з більш ніж оригінальним номером виступила Фінляндія та конкурсант Windows95man. Пісня No rules стала запальним номером, але найбільше вразив сам номер. Під час пісні, по сцені бігав статний чоловік без трусів.
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