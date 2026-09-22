Гірше за нічний кошмар: Сінді Кроуфорд відреагувала на смерть сина

Супемодель важко переживає смерть свого єдиного сина.

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Сінді Кроуфорд у розпачі через смерть сина / Колаж Главред, фото Instagram/cindycrawford

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Що кажуть інсайдери

Що відомо про стан Сінді Кроуфорд

Супермодель Сінді Кроуфорд важко переживає трагічну загибель свого сина Преслі Гербера. За словами джерел, близьких до родини, вона буквально "розбита горем" і перебуває у стані сильного емоційного потрясіння.

Інсайдери стверджують, що для Кроуфорд те, що сталося, стало справжнім ударом - "кошмаром будь-якого батька чи матері". Вона та її чоловік Ренді Гербер зараз намагаються триматися разом, але втрата сина дається їм надзвичайно важко.

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Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

27-річний Преслі Гербер, який будував кар’єру моделі, помер у реабілітаційному центрі, де проходив лікування. За попередніми даними, мова може йти про передозування, однак остаточні висновки ще мають зробити фахівці.

Відомо, що в останні роки він відкрито говорив про боротьбу із залежностями та психологічними проблемами, намагаючись впоратися з ними й почати нове життя.

Помер син Сінді Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Зараз родина просить про конфіденційність і не надає детальних коментарів, переживаючи одну з найважчих трагедій у своєму житті.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що Преслі Гербер, син супермоделі Сінді Кроуфорд, помер у віці 27 років. Трагедія сталася в США - за даними ЗМІ, його тіло виявили в реабілітаційному центрі.

Раніше також дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання та тренер Євген Плющенко, який активно підтримує війну РФ проти України, був екстрено госпіталізований в Анкарі.

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Про особу: Сінді Кроуфорд Сінді Кроуфорд - американська супермодель та акторка. Сінді Кроуфорд з’являлася на обкладинках понад 600 журналів у всьому світі, зокрема таких, як Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan та Allure; також вона була обличчям багатьох модних будинків, таких як Gianne Versace, Escada та інших. У 2000 році Кроуфорд пішла з модельного бізнесу. Кроуфорд посіла п’яте місце у списку 100 найпривабливіших зірок XX століття за версією журналу Playboy. У 1997 році за результатами опитування журналу Shape її було названо однією з найгарніших жінок світу. У 2002 році Кроуфорд була названа однією з п’ятдесяти найкрасивіших людей світу журналом People. У 40 років вона посіла 26-те місце в рейтингу журналу Maxim Hot 100,

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