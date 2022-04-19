Киянка Наташа Корольова вперше з'явилася на публіці після чуток про розлучення з чоловіком-рашистом

Корольова вперше з'явилася на публіці з початку війни в Україні / instagram.com/koroleva__star

Співачка українського походження Наташа Корольова вже 54 дні мовчить про війну, яку розв'язала Росія на її історичній батьківщині.

Подейкують, що через війну в родині артистки розгорнулася справжня драма - мовляв вона хоч і не робила публічних заяв, але підтримує Україну, в той час як її гаряче обожнюваний чоловік, стриптизер Тарзан (Олександр Глушко) виявився завзятим путинистом, і активно поширює в соціальних мережах брехливу пропаганду про "русский мир".

На цьому грунті, згідно ЗМІ, пара навіть готується до розлучення. Ймовірно цим Королева і вирішить пізніше виправдати свою бездіяльність, в той час як її рідні - сестра та мати, без вагання викреслили зі своїх життів старіючого танцюриста, який не має поваги до Батьківщини своєї нібито коханої дружини.

Однак, сімейна криза і жахи, які переживає її народ, не заважають Корольовій відвідувати світські заходи. Днями колись українська співачка відвідала вечірку, організовану її подругами - Евеліною Бледанс і Аллою Кравченко.

На свято "Русалка з Маленької країни" прийшла в гордій самоті, без путінського блазня в стрінгах.

Королева вперше з'явилася на публіці з початку війни в Україні / instagram.com/allasoshiny

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За кілька днів до початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну Наташа Корольова опублікувала ролик, в якому українською мовою виконує пісню Ой у гаю при Дунаю, якою, за її ж словами, зазвичай піднімає собі настрій.

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