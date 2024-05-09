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Кейт Міддлтон зустрінеться з принцом Гаррі в Лондоні за однієї умови

Олена Кюпелі
9 травня 2024, 10:31оновлено 9 травня, 11:05
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Принцеса Уельська може і зустрінеться з принцом Гаррі, але є нюанс.
Кейт Міддлтон, принц Гаррі
Кейт Міддлтон може зустрітися з принцом Гаррі за однієї умови/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кейт Міддлтон, найімовірніше, не перетнеться з принцом Гаррі під час його поїздки до Великої Британії - якщо тільки хтось не змусить її.

За даними The New York Post, 42-річна принцеса Уельська погодиться на зустріч тільки за однієї умови: якщо наказ надійде від короля Карла III. "Король просить, вона це зробить, але Чарльз, будучи чутливою і розуміючою душею, навряд чи проситиме про таку послугу у своєї обожнюваної невістки", - розповіла письменниця Інгрід Сьюард.

"Час має бути відповідний, і він не зараз", - додала королівський експерт. Як відомо, 39-річний Гаррі повернувся на батьківщину цього тижня, щоб відзначити 10-річчя Ігор нескорених.

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Він не бачив Міддлтон відтоді, як вона публічно розкрила свій діагноз раку минулого місяця.

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Однак герцог Сассекський все ж прилетів до Великої Британії після того, як у лютому дізнався про діагноз рак у свого батька.

Представник Гаррі вже підтвердив, що Гаррі не зустрічатиметься з 75-річним Чарльзом у Лондоні через "щільний" графік короля. Однак, за словами королівської коментаторки Шарлотти Гріффітс, Гаррі також виявився "дуже важкою людиною" і мав "певні вимоги" в разі зустрічі з монархом. Після переїзду до США зі своєю дружиною Меган Маркл Гаррі віддалився від своєї сім'ї, включно зі старшим братом принцом Вільямом.

Сьюард сказав що "вкрай малоймовірно", що 41-річний Вільям захоче побачити свого молодшого брата, коли той буде в місті.

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Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "переживають пекло", поки Кейт бореться з раком. Це стверджує їхня подруга-дизайнерка Амайя Аррієта.

Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

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