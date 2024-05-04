Переживають пекло: близька подруга Кейт Міддлтон розповіла, як проходить лікування від раку

Кейт Міддлтон бореться з онкологічним захворюванням.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають важкі часи/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кейт Міддлтон і принц Вільям "переживають пекло", поки Кейт бореться з раком.

За інформацією Page Six, це стверджує їхня подруга-дизайнерка Амайя Аррієта.

Аррієта, яка стилізувала трьох дітей королівського подружжя - 10-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлотту і 6-річного принца Луї, - сказала, що вона спустошена діагнозом принцеси Уельської.

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"Зараз у мене розбите серце, я думаю, що вони переживають пекло, я сподіваюся, що вони повернуться. Це дійсно особисте", - сказала вона.

У березні 42-річна Міддлтон оголосила, що у неї діагностували рак після того, як вона кілька місяців не з'являлася на публіці.

"У січні мені зробили серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні, і в той час вважалося, що мій стан не раковий. Операція пройшла успішно", - розповіла вона в емоційному відео.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Однак аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", - заявила тоді Кейт.

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Зазначимо, батьки Кейт Міддлтон, незважаючи на те, що всіма силами підтримують доньку, дуже засмучені її діагнозом. Тепер же з'явилася інформація про реакцію принца Вільяма на онкологію у Кейт. Інсайдер повідомив, що принц впав у депресію.

А також раніше принцеса Кейт Міддлтон, після свого загадкового "зникнення", потрапила в об'єктиви камер і навіть вдалося зняти з нею відео на вулиці. Принцеса виглядала втомленою, але щасливою.

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