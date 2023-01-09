Кайлі Дженнер знову самотня - чому мама-мільярдерка кинула Тревіса Скотта

Репер і світська левиця намагаються зберегти дружні стосунки заради спільних дітей.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт розійшлися / instagram.com/kyliejenner

25-річна американська модель, бізнесвумен і світська левиця Кайлі Дженнер поповнила список найбільш завидних холостячок - ЗМІ повідомляють, що вона розлучилася зі своїм обранцем і батьком двох її дітей, репером Тревісом Скоттом.

Чутки про розрив між селебрітіс з'явилися незабаром після звинувачення музиканта в черговій зраді. Чи послужила ця плітка причиною розриву - невідомо, адже ні Скотт, ні Дженнер поки не коментують свій сімейний статус.

Відомо, що Новий рік пара повинна була зустрічати разом, проте Кайлі посварилася з Тревісом, і втекла з дітьми в Аспен до друзів. Інсайдери підтверджують розрив, проте підкреслюють - розлучилися знаменитості на мажорній ноті.

"Кайлі і Тревіс більше не разом. Вони повинні були провести святкові канікули удвох, але Кайлі відправилася в Аспен до своїх друзів і сім'ї. Таке траплялося вже багато разів, вони відомі тим, що знову і знову розходяться, але завжди залишаються друзями і чудовими батьками", - повідомляє джерело з близького оточення пари виданню Us Weekly.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт вже розлучалися раніше - вони перебували у відносинах з квітня 2017 року по вересень 2019 року. Потім, у червні 2021 року, пара заявила про возз'єднання. Разом вони виховують двох спільних дітей - доньку Стормі (нар. 1 лютого 2018) та сина (нар. 2 лютого 2022), ім'я якого поки не називають. При цьому Скотт і Дженнер ніколи не були офіційно одружені.

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