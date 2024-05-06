Катя Осадча поділилася теплими фото зі своїми синами

Знаменита телеведуча дотримується українських традицій і намагається передати їх своїм дітям.

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Катя Осадча береже тепло своєї родини/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Легендарна українська телеведуча і шоувумен Катя Осадча поділилася зворушливими сімейними фото.

На своїй сторінці в Instagram, телезірка опублікувала фото своїх синів і чоловіка - Юрія Горбунова. "Кожен Великдень нагадує мені дитинство, коли ми сім'єю збиралися фарбувати яйця і прикрашати паски, спечені мамою або бабусею, цього ми особливо чекали, чекали, поки глазур на пасці застигне (або не чекали)", - розповідає вона.

За словами Осадчої, тепер, маючи своїх дітей, вона береже українські традиції, щоб передати дітям. "Хоча іноді не вистачає часу спекти паску самій, але всі великодні атрибути на місці. Цього року ми фарбували яйця, святили паски та зазвичай традиційний святковий сніданок із молитвою", - розповіла зіркова мама.

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Хто така Катя Осадча Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома, як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.

Катя Осадча відзначила Великдень у родинному колі / Скріншот Instagram/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катя Осадча розповіла, як підтримує своє тіло у стрункому стані - для своїх підписників у соціальній мережі Instagram. Вона зізналася, що в першу чергу, стежить за харчуванням. До того ж, каже Осадча, телеведуча має хорошу генетику, яка допомогла їй не поправлятися після трьох пологів.

Нагадаємо, нещодавно Катя Осадча поділилася фото, де позує у ванній у рушнику. Вона показала себе після довгої подорожі з синами.

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