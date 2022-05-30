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Трофей з Євробачення-2022 продали за нечувану суму - на що витратять кошти

30 травня 2022, 03:51

Група Kalush Orchestra спільно з Сергієм Притулою провели аукціон, за результатами якого вони заробили для України космічну купу грошей.

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Kalush Orchestra продали кубок Євробачення-2022 на користь ЗСУ / instagram.com/kalush.official

Переможці Євробачення-2022 група Kalush Orchestra разом з шоуменом, телеведучим і волонтером Сергієм Притулою організували благодійний аукціон, лотами якого були трофейна кришталева статуетка, яку музиканти отримали за перемогу на конкурсі, і фірмова рожева панамка Олега Псюка.

Кубок отримала крипто-спільнота WhiteBIT, панамка "пішла" до приватної особи. За кришталеву статуетку артистам вдалося виручити 900 тис. доларів, що дорівнює більш ніж 26 мільйонам гривень (за офіційним курсом). Панамка Псюка була продана ще за 11 млн. гривень.

Kalush Orchestra на своїй сторінці в Facebook подякували всім учасникам аукціону за їх активність: "Друзі, ви неймовірні! Ми вдячні кожному з вас, хто донатив кошти на цей аукціон, і особливо вдячні команді Whitebit, які викупили кубок за 900 000$ та з цього моменту стають правовласниками нашого кубку. Слава Україні! Слава ЗСУ!"

Кошти, які артистам вдалося виручити з благодійного аукціону, будуть витрачені на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

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Kalush Orchestra продали кубок Євробачення-2022 на користь ЗСУ / instagram.com/kalush.official

У коментарях артистам дякують за безцінну благодійну ініціативу:

"Це Ви Неймовірні! Це Ваша заслуга! Дякуємо Вам за перемогу і допомогу ЗСУ!!!"

"Неймовірні , справжні сини України !!! Талант і щира душа, низький уклін Вам хлопці!"

"Щире ДЯКУЮ! Слава Україні! Слава її неймовірному народові!"

"Це щось просто неймовірне! Ви круті! Дякую".

"Хлопці, ви неймовірні. Супер! Пишаюсь кожним з вас. Україна ПЕРЕМОЖЕ".

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Раніше український шоумен і волонтер Сергій Притула розкрив колосальну суму, яку йому вдалося зібрати для ЗСУ під час фіналу Євробачення-2022.

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