Jerry Heil після Євробачення не повернулася в Україну: що сталося

Аlyona Аlyona зізналася, куди зникла її колега після фіналу Євробачення-2024.

https://glavred.net/stars/jerry-heil-posle-evrovideniya-ne-vernulas-v-ukrainu-chto-sluchilos-10564793.html Посилання скопійоване

Аlyona Аlyona повернулася до Києва після Євробачення-2024 без Jerry Heil / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/thejerryheil

Українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona, частина дуету, який представляв Україну на Євробаченні 2024 року, сьогодні вранці повернулася з Мальме до Києва. Її напарниця, співачка Jerry Heil, ухвалила рішення поки що не повертатися в Україну.

Про це Альона повідомила в ефірі телемарафону. Гейл продовжила своє закордонне відрядження і виступить сольно на Каннському кінофестивалі.

Аlyona Аlyona у свою чергу поспішала додому до рідних. І була дуже здивована, як її зустріли на залізничному вокзалі.

відео дня

Артистка виходила з вагона під оплески, а серед тих, хто зустрічав її, були не тільки шанувальники та члени команди Альони, а й її батьки. Вони піднесли шокованій сюрпризом доньці розкішний букет квітів у кольорах прапора України.

Дивіться, як Аlyona Аlyona зустрічали в Києві після Євробачення-2024:

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройшов 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.

Євробачення-2024 - останні новини:

Раніше стало відомо, що переможці Євробачення 2024 розбили кришталевий кубок під час виступу. Nemo вийшли на сцену, щоб ще раз виконати свою переможну пісню, коли сталося нещастя.

Також Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, та як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред