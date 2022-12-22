Відомий український хореограф вперше стала матір'ю

Українська танцівниця та хореограф проєкту Танці з зірками Ксенія Горб вперше стала матір'ю.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Горб до останнього моменту тримала свою вагітність в секреті - в соціальних мережах вона ретельно приховувала, що чекає дитину.
Ксенія з чоловіком, режисером Артемом Приходько, опублікували зворушливі знімки, на яких танцівниця позує з вагітним животиком. Стать та ім'я дитини, а також дату його появи на світ пара поки розкривати не стала.
"В ці "темні часи" для України в нашій родині відбулась світла подія....Нещодавно ми стали батьками ❤️. Такі от справи", - підписала фото Горб.
З поповненням у родині хореографа привітали Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Людмила Барбір, Санта Дімопулос, Олена Шоптенко, Євген Кот, Ганна Різатдінова, Ілона Гвоздьова, та ін.
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