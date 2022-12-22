Відомий український хореограф вперше стала матір'ю

Величезна сім'я проєкту Танці з зірками стала більше на одну маленьку людину.

Ксенія Горб вперше стала мамою / instagram.com/kseniya.gorb

Українська танцівниця та хореограф проєкту Танці з зірками Ксенія Горб вперше стала матір'ю.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Горб до останнього моменту тримала свою вагітність в секреті - в соціальних мережах вона ретельно приховувала, що чекає дитину.

Ксенія з чоловіком, режисером Артемом Приходько, опублікували зворушливі знімки, на яких танцівниця позує з вагітним животиком. Стать та ім'я дитини, а також дату його появи на світ пара поки розкривати не стала.

"В ці "темні часи" для України в нашій родині відбулась світла подія....Нещодавно ми стали батьками ❤️. Такі от справи", - підписала фото Горб.

З поповненням у родині хореографа привітали Юлія Саніна, Дар'я Петрожицька, Людмила Барбір, Санта Дімопулос, Олена Шоптенко, Євген Кот, Ганна Різатдінова, Ілона Гвоздьова, та ін.

Ксенія Горб та Артем Приходько вперше стали батьками / instagram.com/kseniya.gorb

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