Відомий австрійський актор звинувачений у зберіганні дитячої порнографії

Флоріан Тайхтмайстер думає уникнути покарання, хоч і не заперечує свою провину.

Флоріан Тайхтмайстер поміщений під варту за зберігання дитячої порнографії / imdb.com

Австрійський актор Флоріан Тайхтмайстер звинувачений у зберіганні дитячої порнографії і поміщений під варту - в особистій колекції артиста зберігалося понад 58 тис.незаконних зображень неповнолітніх.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter. Адвокат Тайхтмайстера Міхаель Рамі заявив, що його підзахисний свою провину визнає, проте натякнув, якою буде лінія захисту актора: в суді він наполягатиме, що виявлені у артиста знімки - це лише "цифровий злочин", адже незаконних дій над тими, хто зображений на фото, він не здійснював.

Флоріану Тайхтмайстеру загрожує до двох років позбавлення волі. Суд на актором призначений на 8 лютого.

Втім, якщо в суді Рамі вдасться вберегти свого клієнта від тривалого покарання, злочин Тайхтмайстера сильно сколихнув громадськість, яка не бажає йому прощати такий низький вчинок.

Австралійський суспільний мовник ORF прийняв рішення зняти з ефірів і припинити зйомки всіх робіт за участю актора, а фільм-номінант на Оскар Корсаж, який зараз йде в Австрії в кінотеатрах, заборонити до показу. Театр, в якому служив злочинець, також припинив свою співпрацю з ним.

Флоріан Тейхтмайстер - популярний австралійський актор, який активно знімався в повнометражних фільмах і серіалах, а також грав у театрі. Серед його найпомітніших робіт Корсаж (2022), Віденська кров (2019), Щоденник Анни Франк (2016), Старі гроші (2015), Сараєво (2014).

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