Відомий артист хотів одностатевих стосунків: Дьомін розповів про залицяння на початку його кар'єри

Ведучий Люкс ФМ отримав в соціальних мережах недвозначну пропозицію інтимного характеру.

Слава Дьомін розповів про залицяння відомого чоловіка / instagram.com/slavademin_official

Український ведучий Слава Дьомін після новин про серйозний роман з однією відомою колегою, вирішив зіграти на цікавості шанувальників, і розкрити про своє особисте життя ще більш пікантний факт.

Так Дьомін на своїй сторінці в Instagram зізнався, що став об'єктом інтимного інтересу одного дуже відомого чоловіка, який навіть робив ведучому непристойні пропозиції.

У 2009 році, коли ведучому було 24 роки, в особисті повідомлення до нього "постукав" артист, і запросив до себе додому для вступу в одностатеві стосунки. Дьомін, незважаючи на молодий вік, не розгубився.

Слава зумів пояснити своєму іменитому шанувальнику, що подібні відносини не входять в коло його інтересів. "Це було в 2009 році. Він написав мені ще в Одноклассниках. Але я відповів:"Вибач, я не по цих справах, я по дівчатам". Він чомусь образився", - згадує ведучий.

Ім'я свого невдалого коханця Слава Дьомін не став називати з етичних міркувань.

Слава Дьомін розповів про залицяння відомого чоловіка / instagram.com/slavademin_official

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