Колишня дружина футболіста Пятова разом із дітьми пережили жахливий приліт

Коротко:
- Куди влучила російська ракета
- Що пережила Юлія Пятова з дітьми
Колишня дружина українського футболіста Андрія Пятова Юлія поділилася подробицями страшної ночі, яку вона пережила разом зі своїми дітьми.
Як вона написала на своїй сторінці в Instagram, прямо поруч із їхнім будинком впала й вибухнула російська ракета.
"Вчора був звичайний вечір зі смачною вечерею, але потім почався кошмар…", - написала Пятова.
"Була тривога, я поралася на терасі біля кухні й почула такий страшний звук, ніби щось падало. Судячи зі звуку, це летіло прямо на нас. Такого відчуття безнадії я ще не відчувала", - каже вона.
За словами молодої жінки, ворожий снаряд влучив поруч, у сусідній будинок. На щастя, у цьому будинку нікого не було. "Хтось вберіг нас, людей. На щастя, ніхто не постраждав. Згорів будинок, у якому ніхто не мешкав. А за 10 метрів від воронки, у сусідньому будинку, перебували троє маленьких дітей і вагітна жінка", - розповіла вона.
Юлія також додала, що вогонь після влучання сягав вище сосен.
"Пожежа піднімалася вище сосен - це просто жах. І знову пощастило, що не було вітру. Я досі в шоці, діти пережили такий жах. Мені боляче за них, за всіх дітей в Україні", - зазначила вона.
"І після всього цього хочеться жити на повну! Нам даровано найцінніше - життя! І треба брати від нього все. Не просити, не чекати, а йти далі, не зупиняючись", - каже Пятова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що під час недавнього виходу до публіки принц Вільям спробував поквапити Кейт Міддлтон, поки вона захоплено спілкувалася з шанувальниками. Незручний, але кумедний момент помітили очевидці, і він швидко поширився в мережі.
Раніше також популярна українська актриса та телеведуча Лариса Руснак згадала про непростий період свого життя.
Вас також може зацікавити:
- Капітан збірної України Андрій Пятов порівняв виробництво металу "Метінвесту" з голами у футболі
- Футболіст Андрій Пятов розлучається з дружиною після 19 років шлюбу
- "Стал полем для розчарувань": Пятов назвав винуватця свого розлучення з дружиною
Про особу: Андрій Пятов
Андрій Пятов - український футболіст, відомий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006 року. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред