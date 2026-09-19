Колишня дружина футболіста Пятова разом із дітьми пережили жахливий приліт

Юлія Пятова розповіла про те, як вони з дітьми дуже злякалися.

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Юлія Пятова розповіла про моторошну ніч / колаж: Главред, фото: instagram.com/piatova

Коротко:

Куди влучила російська ракета

Що пережила Юлія Пятова з дітьми

Колишня дружина українського футболіста Андрія Пятова Юлія поділилася подробицями страшної ночі, яку вона пережила разом зі своїми дітьми.

Як вона написала на своїй сторінці в Instagram, прямо поруч із їхнім будинком впала й вибухнула російська ракета.

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"Вчора був звичайний вечір зі смачною вечерею, але потім почався кошмар…", - написала Пятова.

Юлія Пятова про страшний обстріл / Фото Instagram/piatova

"Була тривога, я поралася на терасі біля кухні й почула такий страшний звук, ніби щось падало. Судячи зі звуку, це летіло прямо на нас. Такого відчуття безнадії я ще не відчувала", - каже вона.

Юлія Пятова розповіла про страшну ніч / Скріншот Instagram/piatova

За словами молодої жінки, ворожий снаряд влучив поруч, у сусідній будинок. На щастя, у цьому будинку нікого не було. "Хтось вберіг нас, людей. На щастя, ніхто не постраждав. Згорів будинок, у якому ніхто не мешкав. А за 10 метрів від воронки, у сусідньому будинку, перебували троє маленьких дітей і вагітна жінка", - розповіла вона.

Юлія також додала, що вогонь після влучання сягав вище сосен.

Юлія Пятова розповіла про страшну ніч / Скріншот Instagram/piatova

"Пожежа піднімалася вище сосен - це просто жах. І знову пощастило, що не було вітру. Я досі в шоці, діти пережили такий жах. Мені боляче за них, за всіх дітей в Україні", - зазначила вона.

"І після всього цього хочеться жити на повну! Нам даровано найцінніше - життя! І треба брати від нього все. Не просити, не чекати, а йти далі, не зупиняючись", - каже Пятова.

Юлія Пятова розповіла про страшну ніч / Скріншот Instagram/piatova

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Про особу: Андрій Пятов Андрій Пятов - український футболіст, відомий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006 року. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.

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