Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Колишня дружина футболіста Пятова разом із дітьми пережили жахливий приліт

Олена Кюпелі
19 вересня 2026, 17:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Юлія Пятова розповіла про те, як вони з дітьми дуже злякалися.
Юлія Пятова
Юлія Пятова розповіла про моторошну ніч / колаж: Главред, фото: instagram.com/piatova

Коротко:

  • Куди влучила російська ракета
  • Що пережила Юлія Пятова з дітьми

Колишня дружина українського футболіста Андрія Пятова Юлія поділилася подробицями страшної ночі, яку вона пережила разом зі своїми дітьми.

Як вона написала на своїй сторінці в Instagram, прямо поруч із їхнім будинком впала й вибухнула російська ракета.

відео дня

"Вчора був звичайний вечір зі смачною вечерею, але потім почався кошмар…", - написала Пятова.

Юлія Пятова про страшний приліт
Юлія Пятова про страшний обстріл / Фото Instagram/piatova

"Була тривога, я поралася на терасі біля кухні й почула такий страшний звук, ніби щось падало. Судячи зі звуку, це летіло прямо на нас. Такого відчуття безнадії я ще не відчувала", - каже вона.

Юлія Пятова розповіла про страшну ніч
Юлія Пятова розповіла про страшну ніч / Скріншот Instagram/piatova

За словами молодої жінки, ворожий снаряд влучив поруч, у сусідній будинок. На щастя, у цьому будинку нікого не було. "Хтось вберіг нас, людей. На щастя, ніхто не постраждав. Згорів будинок, у якому ніхто не мешкав. А за 10 метрів від воронки, у сусідньому будинку, перебували троє маленьких дітей і вагітна жінка", - розповіла вона.

Юлія також додала, що вогонь після влучання сягав вище сосен.

Юлія Пятова розповіла про страшну ніч
Юлія Пятова розповіла про страшну ніч / Скріншот Instagram/piatova

"Пожежа піднімалася вище сосен - це просто жах. І знову пощастило, що не було вітру. Я досі в шоці, діти пережили такий жах. Мені боляче за них, за всіх дітей в Україні", - зазначила вона.

"І після всього цього хочеться жити на повну! Нам даровано найцінніше - життя! І треба брати від нього все. Не просити, не чекати, а йти далі, не зупиняючись", - каже Пятова.

Юлія Пятова розповіла про страшну ніч
Юлія Пятова розповіла про страшну ніч / Скріншот Instagram/piatova

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що під час недавнього виходу до публіки принц Вільям спробував поквапити Кейт Міддлтон, поки вона захоплено спілкувалася з шанувальниками. Незручний, але кумедний момент помітили очевидці, і він швидко поширився в мережі.

Раніше також популярна українська актриса та телеведуча Лариса Руснак згадала про непростий період свого життя.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Андрій Пятов

Андрій Пятов - український футболіст, відомий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006 року. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Андрій П'ятов новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реактивний дрон влетів у ТЦ: перші подробиці атаки РФ на Дніпро

Реактивний дрон влетів у ТЦ: перші подробиці атаки РФ на Дніпро

18:26Україна
Путін не називає наступника, але є 7 претендентів на "трон" Росії: хто вони

Путін не називає наступника, але є 7 претендентів на "трон" Росії: хто вони

17:31Світ
Підірвані пункти управління БПЛА та полігон РФ: деталі потужних ударів ЗСУ

Підірвані пункти управління БПЛА та полігон РФ: деталі потужних ударів ЗСУ

16:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Золото під ногами: шукач металу відкопав 3000-річний скарб за 20 хвилин

Золото під ногами: шукач металу відкопав 3000-річний скарб за 20 хвилин

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з голубом за 38 с

Навіщо люди затискають кнопку 9 в банкоматах: секрет зняття грошей

Навіщо люди затискають кнопку 9 в банкоматах: секрет зняття грошей

У житті почнеться біла смуга: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни

У житті почнеться біла смуга: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни

Гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — фінал, Тельцям — спокій

Гороскоп на тиждень 21–27 вересня: Овнам — фінал, Тельцям — спокій

Останні новини

18:37

Гороскоп Таро на завтра, 20 вересня: Тельцям — чекати, Ракам — обирати

18:31

У РФ "закрутять гайки": Коваленко розкрив, що чекає на росіян після виборів

18:26

Реактивний дрон влетів у ТЦ: перші подробиці атаки РФ на Дніпро

18:12

Царя Миколу II не вбивали: історик розкрив, як і чому переписали історію РосіїВідео

17:57

Тест на уважність: потрібно знайти серце серед слонів за 7 секунд

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
17:43

Для чого ставлять лавровий лист у склянці води: значення та правила ритуалу

17:43

Колишня дружина футболіста Пятова разом із дітьми пережили жахливий приліт

17:31

Путін не називає наступника, але є 7 претендентів на "трон" Росії: хто вони

17:29

РФ може запускати тисячі реактивних "Шахедів": Криволап попередив про нову загрозу

Реклама
17:25

Головна помилка садівників: мульча може нашкодити, у чому небезпекаВідео

17:04

Не вимерзнуть і не згниють: 5 найкращих сортів часнику для осінньої посадки

16:32

Пластикова пляшка освітить кімнату без електрики: як працює геніальний трюкВідео

16:26

Підірвані пункти управління БПЛА та полігон РФ: деталі потужних ударів ЗСУ

16:26

Гороскоп Таро на 21–27 вересня: Дівам — тріумф, Тельцям — витривалість

16:07

Вікна залишатимуться чистими місяцями: що додати у воду для миття у вересніВідео

16:02

Головоломка із сірниками, яка ставить у глухий кут навіть найуважнішихВідео

15:59

Забирають спокій та гроші: 5 речей, які категорично заборонено тримати вдома

15:58

"Готуємо розширення": Зеленський повідомив про нові далекобійні операції

15:32

Експерти радять посипати свічки корицею - як працює трюк і для чого

15:30

Взуття можна зіпсувати одним пранням: як правильно прати кросівки в машинці

Реклама
15:24

Кілька хвилин - і наліт зникне: дієвий домашній засіб для чищення унітазуВідео

15:09

Цвіль і наліт зникнуть з плитки за 15 хвилин: потужний розчин за копійкиВідео

15:01

Зеленський показав новий перехоплювач реактивних "Шахедів" - що відомо

14:45

ЗСУ просунулися на Донеччині: у Третьому корпусі розкрили нові деталі операції

14:25

Дрони почали бити точніше по цілях: як Росія наводить їх на міста України

14:20

Коли насправді слід садити полуницю восени: садівниця розкрила секрет врожайностіВідео

13:44

Китайський гороскоп на завтра, 20 вересня: Зміям — новини, Коням — дохід

13:44

Ніколи не був таким вільним: "Тамбовський вовк" Жидков дав інтерв’ю росіянам

13:35

РФ готує нову технологію для "Шахедів": "Флеш" попередив про серйозну загрозу

13:32

Зимова допомога 19 400 гривень: кому виплатять гроші, а кому — відмовлять

13:28

Скільки військових втрачає Україна щомісяця - Туск назвав цифри

12:59

Купувати чи продавати: чи злетить долар до 50 грн та що буде з курсом у жовтні

12:46

Щоб не повернутися з порожнім кошиком: коли варто збирати гриби у вересніВідео

12:35

П'яниця на смітнику: нове фото Кіркорова підірвало соціальні мережі

12:20

Лише одна процедура у вересні: що робити зі смородиною, щоб було багато ягідВідео

12:00

Аномальні температури та снігопади: якою буде погода в Україні взимку

11:47

Вільям публічно поставив Кейт у незручне становище: момент потрапив на відео

11:16

Боїться масової втечі росіян: в ISW розкрили план Путіна щодо мобілізації

10:57

Зеленський і Трамп можуть не зустрітися в Нью-Йорку: що відомо

10:36

Які рослини не варто вирощувати вдома: названо найвибагливіші квіти

Реклама
10:22

Чому у ванній з’являються лусочниці: простий спосіб позбутися комах

09:34

Київщину майже добу атакували дрони: пошкоджено будинки та склади, деталіФото

09:32

РФ атакувала Одесу: пошкоджено будинки, авто й адміністративну будівлю

08:48

"Давайте жити дружно": Путін зробив нову заяву про НАТО та мирні переговори

08:31

Дагестан атакували дрони: у Каспійську пролунали вибухи

07:49

Удар КАБом по дев'ятиповерхівці в Сумах: з-під завалів дістали 7-річного хлопчикаФото

07:24

ЗСУ обходять Ямпіль: Яковина пояснив, чому це одна з вирішальних битв війниПогляд

05:56

Гороскоп на завтра, 20 вересня: Близнюкам - труднощі, Стрільцям - зміни

05:10

У житті почнеться біла смуга: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни

04:05

Чим замінити яйця у випічці, щоб вона вийшла пухка - поради від кухаря

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Регіони
Новини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти