Відома російська співачка померла в день свого народження

З 2016 по 2021 рік Анна Бондаревська була солісткою оперної трупи Великого театру РФ.

https://glavred.net/stars/izvestnaya-rossiyskaya-pevica-umerla-v-den-svoego-rozhdeniya-10466368.html Посилання скопійоване

Великий театр РФ / ru.wikipedia.org, Великий театр

У Росії в 35 років померла відома оперна співачка Анна Бондаревська. Як повідомили у Великому театрі Росії, причина смерті артистки не розкривається.

Примітно, що вона померла в день свого ювілею.

"Керівництво і колектив Великого театру з глибоким сумом повідомляють, що 22 квітня 2023 року померла солістка оперної трупи Великого театру Анна Бондаревська (22.04.1988 – 22.04.2023) і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким покійної", — заявили у Великому театрі РФ.

відео дня

З 2016 по 2021 рік Анна Бондаревська була солісткою оперної трупи Великого театру. Артистка грала ролі Дуняші в "Царській нареченій", Лелі в "Снігуроньці" і багато інших.

Як раніше повідомляв Главред, померла невістка російської співачки, яка відкрито не підтримала військовий напад Росії на Україну, Алли Пугачової. РосЗМІ повідомили, що померла колишня дружина племінника Пугачової Влада. Також повідомляється, що Вікторія Фадєєва померла у віці 48 років.

Раніше стало відомо, що турецький актор Чагдаш Чанкая ("Осман") загинув в результаті землетрусу, від якого здригнулася Туреччина і Сирія 6 лютого - тіло його і дружини знайшли під завалами.

Читайте також: