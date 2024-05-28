Зраджував довгий час: у Росії розпалася найміцніша сімейна пара

Популярна російська співачка Алсу, яка прожила у шлюбі з бізнесменом Яном Абрамовим 18 років, подала на розлучення.
Як написали пропагандистські телеграм-канали, Алсу особисто подала заяву в один із судів терористичної Москви. "Заява надійшла до 418-ї світової дільниці", - написав канал Mash.
Пара вирішила розійтися після 18 років шлюбу. Причини розлучення поки невідомі. У них троє дітей, наймолодшому - Рафаелю - вісім років. Позови про розподіл майна і права опіки будуть подані після розлучення.
Чутки про розлучення пари ходять уже давно. Згідно з одними з них - чоловік довгий час зраджував співачку.
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Нагадаємо, раніше російська співачка Алсу, яка також, як і багато зірок, мовчить про війну в Україні, вперше засвітила на відео свого сина Рафаеля, якого вона приховує від публіки майже 7 років.
Нагадаємо, раніше дочка Любові Успенської кардинально змінила свою зовнішність. Не обійшлося без втручання пластичних хірургів. Багато хто вважав, що вона хоче бути схожою на Алсу.
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