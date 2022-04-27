"Із Зе він перетворився на Зеленського": Кондратюк пояснив, чому перестав критикувати президента

Продюсер змінив свою думку після вторгнення Росії в Україну.
Продюсер Ігор Кондратюк, який досить ПРИВАТНО критикував президента Володимира Зеленського і його команду, після початку війни заспокоївся.
В інтерв'ю Славі Дьоміну він зізнався, що з 24 лютого топ-темою для всієї країни стали події на фронті, так що йому, як і українцям, не до критики влади. У нас зараз один спільний ворог - Росія.
"Будь-яка критика нинішнього президента послаблює нашу позицію в цій війні... Я віддав йому належне. Він із Зе перетворився на Зеленського, він додав всі букви в своє прізвище", - заявив Ігор Кондратюк.
Він додав, що з 2019 року був ідейним противником Зеленського, оскільки вважає, що людина без політичного досвіду не може очолити країну і, судячи з усього, до критики президента Кондратюк все-таки повернеться, але після перемоги.
читайте також"Ти сіла в калюжу": Кондратюк нагадав, як Могилевська потрапила до скандалу через ЯнуковичаРаніше повідомлялося, що український продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.
Читайте також:
- "Жували соплі і говорили, що Путін хороший": Кондратюк розсваяв усіх зірок, які підтримали російську агресію
- "Підносить патрони тим, хто стріляє мирних громадян": Кондратюк різко пройшовся по мовчуні Тодоренко
- "Я б намилив фейс Баскову": Кондратюк висловився про російських артистів