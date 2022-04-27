"Із Зе він перетворився на Зеленського": Кондратюк пояснив, чому перестав критикувати президента

Кондратюк пояснив, чому перестав критикувати президента / скріншот

Продюсер Ігор Кондратюк, який досить ПРИВАТНО критикував президента Володимира Зеленського і його команду, після початку війни заспокоївся.

В інтерв'ю Славі Дьоміну він зізнався, що з 24 лютого топ-темою для всієї країни стали події на фронті, так що йому, як і українцям, не до критики влади. У нас зараз один спільний ворог - Росія.

"Будь-яка критика нинішнього президента послаблює нашу позицію в цій війні... Я віддав йому належне. Він із Зе перетворився на Зеленського, він додав всі букви в своє прізвище", - заявив Ігор Кондратюк.

Він додав, що з 2019 року був ідейним противником Зеленського, оскільки вважає, що людина без політичного досвіду не може очолити країну і, судячи з усього, до критики президента Кондратюк все-таки повернеться, але після перемоги.

читайте також"Ти сіла в калюжу": Кондратюк нагадав, як Могилевська потрапила до скандалу через ЯнуковичаРаніше повідомлялося, що український продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

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