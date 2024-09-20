Через сторіз: у Грузії вбили популярну трансгендерну модель

У Тбілісі вбито трансгендерну жінку, модель Кесарію Абрамідзе.
Як повідомляє Interpressnews.ge, за наявною інформацією, її вбили в житловому будинку на вулиці Автандила в районі Діді Дігомі.
У МВС підтверджують факт вбивства і заявляють, що тривають слідчі дії.
Слідство ведеться за фактом умисного вбивства за статтею 108 КК Грузії.
Повідомляється, що обвинуваченим у вбивстві є чоловік-друг Кесарії. Співробітники правоохоронних органів шукають Б.Дж.
Це саме той чоловік, фото з яким Кесарія опублікувала у своєму Instagram. Б.Дж. - із Сенаки і відомо, що працює співробітником охорони в одному з барів.
"Кажуть, що цей "сторіз" міг стати причиною вбивства", - каже джерело.
У коментарях пишуть, що саме цей чоловік є підозрюваним у справі вбивства моделі.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у російської співачки Ірини Понаровської помер син. Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Shot, попередньо, чоловікові стало погано з серцем.
Раніше російська ведуча Лєра Кудрявцева, яка в захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, ридаючи, повідомила про горе в родині.
Вас також може зацікавити:
- Помер Масляков: у Росії прощаються з коміком-путіністом
- Помер відомий український фольклорист
- 16 тисяч калорій на день: помер гігантський бодібілдер із Білорусі
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред