Через сторіз: у Грузії вбили популярну трансгендерну модель

Дівчину вбили в її власному будинку.

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У Грузії вбили трансгендерну модель / Колаж Главред, фото Instagram/kesaria_official

У Тбілісі вбито трансгендерну жінку, модель Кесарію Абрамідзе.

Як повідомляє Interpressnews.ge, за наявною інформацією, її вбили в житловому будинку на вулиці Автандила в районі Діді Дігомі.

У МВС підтверджують факт вбивства і заявляють, що тривають слідчі дії.

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Слідство ведеться за фактом умисного вбивства за статтею 108 КК Грузії.

Повідомляється, що обвинуваченим у вбивстві є чоловік-друг Кесарії. Співробітники правоохоронних органів шукають Б.Дж.

Це саме той чоловік, фото з яким Кесарія опублікувала у своєму Instagram. Б.Дж. - із Сенаки і відомо, що працює співробітником охорони в одному з барів.

"Кажуть, що цей "сторіз" міг стати причиною вбивства", - каже джерело.

У коментарях пишуть, що саме цей чоловік є підозрюваним у справі вбивства моделі.

Користувачі коментують фото моделі з чоловіком / Скриншот Instagram/ kesaria_official

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