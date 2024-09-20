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Через сторіз: у Грузії вбили популярну трансгендерну модель

Олена Кюпелі
20 вересня 2024, 13:37
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Дівчину вбили в її власному будинку.
У Грузії вбили трансгендерну модель
У Грузії вбили трансгендерну модель / Колаж Главред, фото Instagram/kesaria_official

У Тбілісі вбито трансгендерну жінку, модель Кесарію Абрамідзе.

Як повідомляє Interpressnews.ge, за наявною інформацією, її вбили в житловому будинку на вулиці Автандила в районі Діді Дігомі.

У МВС підтверджують факт вбивства і заявляють, що тривають слідчі дії.

відео дня

Слідство ведеться за фактом умисного вбивства за статтею 108 КК Грузії.

Повідомляється, що обвинуваченим у вбивстві є чоловік-друг Кесарії. Співробітники правоохоронних органів шукають Б.Дж.

Це саме той чоловік, фото з яким Кесарія опублікувала у своєму Instagram. Б.Дж. - із Сенаки і відомо, що працює співробітником охорони в одному з барів.

"Кажуть, що цей "сторіз" міг стати причиною вбивства", - каже джерело.

У коментарях пишуть, що саме цей чоловік є підозрюваним у справі вбивства моделі.

Користувачі коментують фото моделі з чоловіком
Користувачі коментують фото моделі з чоловіком / Скриншот Instagram/ kesaria_official

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що у російської співачки Ірини Понаровської помер син. Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Shot, попередньо, чоловікові стало погано з серцем.

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