У російської популярної співачки помер молодий син

У російської співачки Ірини Понаровської помер син.
Як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Shot, попередньо, чоловікові стало погано з серцем.
"Сьогодні рано вранці помер 39-річний Ентоні Родд - син заслуженої артистки РФ Ірини Понаровської та джазового співака Вейланда Родда. Чоловік відчув себе погано, коли був удома на вулиці Трифоновській у Міщанському районі, близько 5 ранку. Дружина викликала швидку, але врятувати Родда не вдалося", - пише телеграм-канал.
Попередня причина смерті - проблеми з серцем. Точніше пізніше скажуть експерти.
Хто така Ірина Понаровська
Ірина Понаровська - радянська і російська джазова та естрадна співачка, кіноактриса, телеведуча. Була одружена тричі. Виховувала одного сина - Ендрю.
У 1979 році пережила клінічну смерть через хворобу нирок. Також відомо, що брала дівчинку з дитячого будинку, але пізніше повернула її назад.
Син Понаровський був художником і був одружений з художницею Ганною Чайниковою, у пари народилися двоє дітей.
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