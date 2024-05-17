Через Кіркорова загинула людина: Успенська здала скандального співака

Путіністка Успенська вважає скандального Кіркорова винним у смерті людини.

https://glavred.net/stars/iz-za-kirkorova-pogib-chelovek-uspenskaya-sdala-skandalnogo-pevca-10565831.html Посилання скопійоване

Філіп Кіркоров і Любов Успенська продовжують собачитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Російські пристарілі зірки-путіністи Любов Успенська та Філіп Кіркоров продовжують собачитися.

Тепер, однак, побутова сварка вийшла на новий рівень. Колишня киянка Успенська назвала Кіркорова винним у смерті людини. За даними пропагандистського видання МК, Успенська каже, що якби Кіркоров не рекламував сумнівні послуги свого пластичного хірурга Тимура Хайдарова, то ніхто б не загинув.

"Минулого року я стала на захист сотень жінок проти пластичного хірурга Тимура Хайдарова. У підсумку виявилося, що я була в усьому права - у мене є офіційні документи, клініки Хайдарова закрили за моїми зверненнями. Паралельно Філіп Кіркоров, отримавши гонорар від хірурга, тягався з ним по шоу і доводив, що той прекрасний. У підсумку через рекламу Кіркорова загинула людина, оскільки йому повірила і пішла на операцію. Зараз заведено кримінальну справу, лікарів заарештовано", - нагадує вона.

відео дня

Успенська також вважає, що Кіркоров насправді є жінконенависником і його позов до самої співачки є підтвердженням цих слів.

Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

"Філіп, замість того, щоб вибачитися за свою брехню, додумався подати на мене до суду, що я назвала його "жінконенависником" за те, що він бореться проти жінок і явно не за правду. А що я сказала не так? Я захищала жінок і захищатиму, від своїх слів я не відмовлюся. У суді адвокати Кіркорова кажуть, що "у нього бездоганна ділова репутація в російському суспільстві". Серйозно? Він що, ніколи не нападав на жінок? Те, що ми знаємо, я думаю, 1%! Просить за слово "жінконенависник" з мене 10 мільйонів. Чому він із чоловіків не питає за міцніші слова? Чи це не підтвердження?" - запитує вона.

Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, нещодавно зрадниця Регіна Тодоренко мала необережність привести на зйомки свого старшого сина Мішу. Дитина розмістилася на руках у мами, яка сиділа в журі разом із путіністом Пилипом Кіркоровим. Дитина крутилася і кричала в мікрофон, чим сильно дратувала Кіркорова.

Нагадаємо, раніше син заслуженої артистки Росії Крістіни Орбакайте і великого бізнесмена Руслана Байсарова Дені потрапив у немилість скандального російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред