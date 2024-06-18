З вілли Софії Ротару хочуть зробити лікарню для окупантів

Бутік-готель в окупованій Ялті окупанти хочуть перетворити на санаторій для російських бойовиків.

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У Софії Ротару хочуть віджати її майно / Колаж Главред, фото Shot, Instagram/ sofiarotaru.official

Українська легендарна співачка Софія Ротару, яка багато років працювала в країні-окупанті РФ, але з початку повномасштабної війни підтримала Україну, може остаточно позбутися свого готелю в окупованій росіянами Ялті.

За даними пропагандистського телеграм-каналу Shot, раніше окупанти пропонували зробити з Villa Sofia ЗАГс.

Віллу Софії Ротару за 2 млрд рублів (23 млн доларів США) у Криму пропонують переробити під госпіталь і санаторій для російських окупантів. Генпрокуратуру просять вийти з позовом про вилучення особняка.

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Розмови про те, що у співачки збираються забрати бутік-готель Villa Sofia в Ялті, тривають від початку військового нападу Росії на Україну. Спершу там пропонували зробити загс, але потім питання застопорилося.

Укотре з проханням вилучити особняк виступили "Ветерани Росії". Вони направили звернення на адресу генпрокурора Ігоря Краснова, щоб відомство вийшло до суду з позовом про вилучення вілли.

інфографіка, Софія Ротару, Ротару / Главред

Villa Sofia в Ялті опинився у володінні Ротару ще 1996 року. Тоді їй вдалося з аукціону придбати цей будинок, включений до реєстру національної культурної спадщини. Особняк обійшовся їй у смішні 500 доларів. Колишня "лікарня Роффе", побудована в XIX столітті, з легкої руки співачки перетворилася на Villa Sofia і стала лакшері-готелем.

Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

"Ветерани Росії" впевнені - Ротару, ймовірно, купила будівлю з порушенням закону. Крім того, артистка регулярно донатить на ЗСУ і чекає повернення Криму до складу України. Вони вважають, що п'ятиповерхова будівля чудово підійде для розміщення в ній госпіталю і санаторію для реабілітації та лікування російських терористів", - повідомляє телеграм-канал.

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Зазначимо, нещодавно Софія Ротару вийшла на зв'язок із прихильниками і привітала українців із Днем вишиванки. Вишиванка завжди була важливим елементом сценічних і повсякденних образів співачки, тому про важливість традиційного українського вбрання Софія Михайлівна знає дуже добре.

А також син Софії Ротару Анатолій Анатолій показав, який зараз вигляд має його мама і привітав її зі святом. На знімку 76-річна артистка зображена на дивані в яскравій сукні та в темних окулярах, вигляд Ротару має просто чудовий.

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