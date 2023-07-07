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Виконавиця саундтреку до мультфільму "Мулан" наклала на себе руки

Анна Підгорна
7 липня 2023, 01:30
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Коко Лі більше не змогла боротися за життя, та прийняла фатальне рішення.
Померла Коко Лі
Померла Коко Лі - співачка вчинила самогубство / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/cocolee

48-річна американо-китайська співачка Коко Лі вчинила самогубство. 2 липня вона зробила спробу суїциду, після чого впала в кому. Лі була доставлена в одну з лікарень Гонконгу, де і померла, не приходячи до тями 3 дні по тому.

Основною причиною рішення артистки звести рахунки з життям її близькі називають тривалу депресію. Про смерть Коко Лі повідомили її сестри в Facebook.

"Ми повідомляємо найжахливіші новини: Коко страждала депресією кілька років, але за останні місяці її стан сильно погіршився. Всупереч тому, що вона отримувала професійну допомогу і робила все, щоб подолати депресію, демон всередині неї переміг. 2 липня вона спробувала вбити себе вдома і була доставлена в лікарню. Лікарі намагалися врятувати її та вивести з коми, але 5 липня 2023 року Коко померла", - повідомляють родичі.

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Коко Лі випустила 18 студійних альбомів, два концертні альбоми та п'ять компіляційних альбомів, включаючи її перший англомовний альбом Just No Other Way. Її сингл "Do You Want My Love" увійшов до топ-50 чарту Billboard Dance Club Play. Лі виконала пісню "A Love Before Time" з фільму "Тигр підкрадається, дракон ховається" на 73-й церемонії вручення премії "Оскар", ставши першою американкою китайського походження, яка виступила на церемонії. Лі також була першим обличчям бренду Chanel китайського походження.

У 1998 році Коко Лі озвучила головну героїню мультфільму "Мулан", а також виконала до нього саундтрек в його мандаринській версії.

Раніше стало відомо про смерть Олександра Гетьманського - українського актора і Народного артиста України. За даними Національного академічного театру імені Лесі Українки, в якому Олександр Миколайович служив близько 20 років, причиною смерті стала тривала хвороба.

Також повідомлялося про загибель молодого українського актора Антона Прасоленка на фронті - артист отримав на передовій не сумісне з життям поранення. Він брав участь у боях на Сході, хоча і не був професійним військовим.

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