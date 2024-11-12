Ірина Білик зізналася, до якої української діви ревнувала Діму Коляденка

Похитнути впевненість неперевершеної Ірини Білик у собі змогла лише не менш яскрава артистка.

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Ірина Білик назвала артистку, до якої ревнувала Діму Коляденка / колаж: Главред, фото: instagram.com/kolyadenkodima_official, instagram.com/bilyk_iryna

Коротко:

Білик і Коляденко були разом на початку двотисячних, але зараз просто дружать

Співачка зізналася, що ревнувала свого обранця до його колеги по відомому проєкту

Українські артисти Ірина Білик та Дмитро Коляденко не разом уже майже 20 років, проте їхні стосунки все ще викликають такий же ж жвавий інтерес у шанувальників, як і на початку двотисячних. І хоч співачка та шоумен і стверджують, що сьогодні між ними тільки дружба, часом у це повірити складно.

Нещодавно Коляденко брав участь у проєкті Надії Матвєєвої "Запитала", під час зйомок якого йому потрібно було зателефонувати Білик - вона погодилася допомогти другові, але лише після того, як той погодився на умову називати її лагідно "люба Іринко".

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Підказку колишньому чоловікові співачка, звісно ж, дала, проте не забула пригадати йому стару образу: з'ясувалося, що під час його роботи над проєктом "Шанс" (Коляденко керував одним із балетів - прим. редактора), вона страшенно ревнувала його до іншої жінки.

Нею виявилася ще одна діва української поп-сцени - співачка Наталія Могилевська. Ірина зізналася, що жадібно дивилася кожен випуск "Шансу" через ревнощі. "Я дивилася всі програми, ревнувала до Наташі, ми з нею навіть сварилися через тебе", - заявила Ірина Білик телефоном Дімі Коляденку.

Хто така Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Хто такий Діма Коляденко? Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

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