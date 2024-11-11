"Загроза передчасних пологів": юна дружина Остапчука потрапила до лікарні

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Український ведучий Володимир Остапчук у грудні втретє стане батьком. Дитину йому народить його третя дружина - журналістка Катерина Полтавська.
Для неї це буде первісток. Пара очікує на хлопчика, якого хоче назвати Тимофієм.
У своєму блозі в Instagram Полтавська поскаржилася, що Тім вирішив влаштувати їй веселу ніч - майбутня мама потрапила до лікарні з болями в животі, який почав кам'яніти. Катерині знадобилася термінова допомога медиків.
"Це я сьогодні (11 листопада - примітка редактора) вночі. Тім вирішив, що в мами занадто приємна вагітність. Тому в мене почав тягнути, боліти й кам'яніти живіт. Загроза передчасних пологів", - розповіла дружина Остапчука.
Наразі їй та життю малюка нічого не загрожує. Стан Полтавської стабілізували, і відправили майбутню маму додому відпочивати.
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Також 22-річний популярний співак Parfeniuk розповів, чому йде від мами свого первістка, блогерки Сімбочки, через 6 місяців після народження їхньої спільної доньки.
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Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.
Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми та теперішніми.
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