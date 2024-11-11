"Загроза передчасних пологів": юна дружина Остапчука потрапила до лікарні

Катя Остапчук зараз перебуває на останніх термінах вагітності.

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Вагітна дружина Остапчука потрапила до лікарні - що сталося з Катею Остапчук / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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Чому Катерина Полтавська опинилася в лікарні

Як третя дружина Володимира Остапчука почувається зараз

Український ведучий Володимир Остапчук у грудні втретє стане батьком. Дитину йому народить його третя дружина - журналістка Катерина Полтавська.

Для неї це буде первісток. Пара очікує на хлопчика, якого хоче назвати Тимофієм.

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У своєму блозі в Instagram Полтавська поскаржилася, що Тім вирішив влаштувати їй веселу ніч - майбутня мама потрапила до лікарні з болями в животі, який почав кам'яніти. Катерині знадобилася термінова допомога медиків.

"Це я сьогодні (11 листопада - примітка редактора) вночі. Тім вирішив, що в мами занадто приємна вагітність. Тому в мене почав тягнути, боліти й кам'яніти живіт. Загроза передчасних пологів", - розповіла дружина Остапчука.

Наразі їй та життю малюка нічого не загрожує. Стан Полтавської стабілізували, і відправили майбутню маму додому відпочивати.

Вагітна дружина Остапчука потрапила до лікарні - що сталося з Катею Остапчук / instagram.com/poka.tya

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми та теперішніми.

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