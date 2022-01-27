Білик робила пластику: хірург розповів, чому б не зважився "переробляти" обличчя співачки

Ірина Білик/ instagram.com/bilyk_iryna/

Пластичний хірург і заслужений лікар України Дмитро Слоссер запевнив, що співачка Ірина Білик робила пластичні операції.

Відповідаючи на запитання читача під час чату на Главреді про якість роботи його колег, хірург зізнався, що нічого не виправляв, оскільки виправлення – це невдячна справа.

"Найкраще, щоб виправляв та людина, яка робила операцію, тому що він знає, що було зроблено, де яка нитка. Адже в жодному протоколі операцій неможливо прописати абсолютно всі нюанси", - зізнався Слоссер.

Також він зазначив, що наші зірки ховаються під таким величезним шаром макіяжу і під такою кількістю фільтрів фотошопу, що, коли ми їх бачимо не Наживо або на відстані.

instagram.com/bilyk_iryna/

"Нам все здається ідеальним. А якщо спробувати копнути, відмити, відіграти фільтри, то ми можемо побачити щось інше. У тому, що Ірина Білик робила пластичні операції, сумнівів немає", - підсумував хірург.

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