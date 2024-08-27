"Цікаві історії": Ксенія Мішина із сином потрапили до лікарні

Хлопчик був наляканий, але його мама намагалася триматися молодцем.

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Ксенія Мішина новини - син Ксенії Мішиної потрапив до лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка і ведуча Ксенія Мішина багато подорожує з 12-річним сином Платоном. В основі своїй це - захопливі поїздки для хлопчика і його мами.

Однак нещодавно їм обом довелося вирушити в не найприємнішу поїздку - до лікарні. Про це Мішина розповіла у своєму блозі в Instagram.

Акторка опублікувала фотографію сина на огляді у лікаря. Обличчя у Платона на знімку перелякане і розгублене. Його зіркова мама зі свого боку намагалася зберігати оптимізм.

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"Вміє Платон Олександрович придумати цікаві історії. Розчесав болячку і заніс інфекшн..." - розповіла в коментарі Ксенія Мішина. Про подробиці стану сина вона вирішила промовчати.

Ксенія Мішина новини - син Ксенії Мішиної потрапив до лікарні / instagram.com/misha.k.ua

Особисте життя Ксенії Мішиної Раніше Ксенія Мішина мала стосунки з коміком Олександром Еллертом, проте пара розлучилася ще до повномасштабного вторгнення. До нього у Мішиної теж був чоловік, з яким вона жила в цивільному шлюбі. Від попередніх стосунків вона виховує сина Платона.

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Раніше стало відомо, що Надя Дорофєєва і Міша Кацурін зробили парні татуювання з особливим змістом. Такий же "ритуал" співачка проходила з першим чоловіком Володимиром Дантесом.

Також відомий артист Павло Дворський розкрив правду про Софію Ротару. Він близько знайомий і з самою співачкою, і з її сім'єю, зокрема, з молодшою сестрою артистки - Аурікою Ротару.

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