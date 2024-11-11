Похорон В'ячеслава Узєлкова: у Вінниці попрощалися зі спортсменом - фото

Вшанувати Узєлкова прийшло багато людей - в останню путь його проводжали рідні та близькі.

https://glavred.net/starnews/pohorony-vyacheslava-uzelkova-v-vinnice-poproshchalis-so-sportsmenom-foto-10613201.html Посилання скопійоване

Пішов із життя В'ячеслав Узєлков - фото з похорону Узєлкова / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, facebook.com/vintime.vinnytsia

Коротко:

В'ячеслав Узєлков помер 9 листопада

11 листопада боксера поховали у Вінниці

Діти Узєлкова провели батька в останню путь

9 листопада 2024 року після серії операцій через проблеми із серцем пішов із життя В'ячеслав Узєлков - український боксер, фітнес-тренер і шоумен. Йому було 45 років. 11 листопада в його рідній Вінниці попрощалися зі спортсменом.

Про це повідомляє видання Він Тайм. Церемонія прощання розпочалася о 9 ранку в ритуальній залі, де всі охочі могли востаннє віддати шану покійному.

відео дня

Об 11-й годині процесія рушила на кладовище, де після релігійної церемонії знайшов свій останній притулок В'ячеслав Узєлков. На похороні були присутні мама боксера, а також його діти від Марини Боржемської - Роберт і Олівія.

Професійний бокс Узєлков залишив у 2014 році - він переніс інсульт, після якого його здоров'я почало погіршуватися. З лютого 2024 року спортсмен кілька разів лягав під ніж хірурга, проте після кожної операції зберігав оптимізм - вірив в успішну реабілітацію, будував плани на майбутнє.

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як син і ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узєлкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому данину поваги.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який згодом призвів до летального результату.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред