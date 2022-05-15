Євробачення 2022: як голосували за Україну інші країни

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

У Турині завершився пісенний конкурс Євробачення, переможцями якого стали представники України.

Україну представляла група Kalush Orchestra з піснею Стефанія.

Під час оголошення результатів в ефір виходили представники країн-учасниць конкурсу, які оголошували результати голосувань національних журі.

Кожна країна могла віддати від одного до 12 балів (крім 9 і 11). За свою країну голосувати було не можна.

Як голосували журі різних країн за Україну

Перші 12 балів Україні віддала Польща .

. Другі 12 балів Україна отримала від Молдови .

. Також 12 балів віддали Україні Румунія .

. Четверту 12 балів Україна отримала від Литви .

Після голосування всіх членів журі Україна опинилася на 4 місці.

Як голосували телеглядачі за Україну на Євробаченні 2022

Телеглядачі з усієї Європи віддали Україні рекордні 439 балів.

Дивіться виступ України у фіналі Євробачення

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