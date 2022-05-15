Євробачення 2022: як голосували за Україну інші країни

Хто віддав найвищий бал Україні у фіналі Євробачення.
У Турині завершився пісенний конкурс Євробачення, переможцями якого стали представники України.
Україну представляла група Kalush Orchestra з піснею Стефанія.
Під час оголошення результатів в ефір виходили представники країн-учасниць конкурсу, які оголошували результати голосувань національних журі.
Кожна країна могла віддати від одного до 12 балів (крім 9 і 11). За свою країну голосувати було не можна.
Як голосували журі різних країн за Україну
- Перші 12 балів Україні віддала Польща.
- Другі 12 балів Україна отримала від Молдови.
- Також 12 балів віддали Україні Румунія.
- Четверту 12 балів Україна отримала від Литви.
Після голосування всіх членів журі Україна опинилася на 4 місці.
Як голосували телеглядачі за Україну на Євробаченні 2022
Телеглядачі з усієї Європи віддали Україні рекордні 439 балів.
Дивіться виступ України у фіналі Євробачення
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Автор: Маша Тупченко