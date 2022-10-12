"Досить бухати, хлопці! Весь світ регоче!": Ветлицька обложила росіян

Наталія Ветлицька не підбирала слів у зверненні до росіян.
Співачка Наталія Ветлицька - одна з небагатьох російських зірок, які намагаються донести суспільству всі жахи наслідків нападу Росії на Україну.
Напередодні стало відомо, що її можуть ймовірно визнати іноагентом.
Ветлицька не змусила себе чекати з відповіддю і вибухнула на адресу росіян нецензурною лайкою, не підбираючи слів.
"Досить бухати, хлопці! Весь світ ірже!",- звинуватила у зловживанні спиртним росіян Ветлицька.
Нагадаємо, онуків співачки Алли Пугачової, яка забрала дітей і спішно покинула Росію, погрожують відправити на фронт. З такою заявою виступив російський депутат Роман Худяков. За його словами, підпадають під мобілізацію Микита Пресняков і Дені Байсаров.
Раніше співак Володимир Пресняков розповів про свій перший сексуальний досвід. При чому зробив він це в інтерв'ю своїй нинішній дружині. 54-річний співак зізнався, що перший раз у нього був в 14 років та ще й не з його волі.
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