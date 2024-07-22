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"Холостяк" Олександр Терен опинився в епіцентрі вибуху в Одесі - подробиці

Анна Підгорна
22 липня 2024, 17:38
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Олександр Будько не очікував такого емоційного прощання з містом.
Александр Терен
Олександр Терен Будько став свідком ракетного удару рф по Одесі / колаж: Главред, фото: instagram.com/tsvit_terenu

Військовий ветеран, громадський діяч, ведучий, письменник і головний герой романтичного реаліті-шоу "Холостяк-13" Олександр 'Терен' Будько знімає проєкт під назвою "Відвал ніг". Ідея шоу полягає в тому, щоб разом із відомими українськими особистостями перевіряти українські міста на інклюзивність і підготовленість до потреб людей із фізичними особливостями.

Нещодавно Терен разом із коміком Марком Куцеваловим побував в Одесі. Яскравий і насичений випуск "Відвалу" мав несподіваний фінал - коли знімальна група вже записувала прощання Олександра з глядачами на пляжі "Ланджерон", над його головою пролунав вибух.

Під час зйомок країна-окупант атакувала Одесу ракетою "Іскандер". На щастя, вибух, який усі почули - був не "прильотом", а ювелірною роботою української ППО. Хвилюючий фрагмент Терен виклав у своєму блозі в Instagram.

"Після такого емоційного прощання Одеса не покинула нас без емоційних гойдалок. Бо країна-гній вдарила балістичною ракетою по місту. Дякуємо силам ППО, що це збита ракета. Кожен день у багатьох прифронтових містах українці продовжують жити на цих хвилях, як і ми в Одесі. З чарівного чорноморського заходу та вражень від небайдужих одеситів до збиття над твоєю головою "Іскандера". Одесити! Українці! Єднаймося! Та робімо більше, ніж просто для себе!" - каже Олександр Терен.

Дивіться відео вибуху під час зйомок "Відвалу ніг" Олександра Терена:

Хто такий Олександр "Терен" Будько

Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не тільки в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій.

За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Цвіт Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

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