"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

Христина Трохимчук
23 березня 2026, 16:59
Єлка вирішила увірватися в Threads, але отримала добрячого прочухана від колишніх співвітчизників.
Ялинка стала громадянкою РФ
Йолка — скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Йолка

Ви дізнаєтеся:

  • Співачка Йолка вирішила завести сторінку в Threads
  • Як відреагували українці

Співачка Йолка, яка нещодавно отримала паспорт країни-агресора РФ, вирішила завести акаунт у популярній соцмережі Threads, але несподівано натрапила на бурхливу реакцію українців. Артистці нагадали про її зраду батьківщини і показали, що їй не раді в соцмережі, яка заборонена в РФ.

Перший пост Йолка опублікувала кілька днів тому. У ньому вона з помпою повідомила про бажання зайти в нову для себе соцмережу і показати гумористичну сторону.

"Йолка створює нову гілку. Сумували за моїм сліпучим почуттям гумору? Розповідайте, як тут у вас це працює", — написала співачка.

Ялинка з'явилася в Threads
Йолка з'явилася в Threads / скрін з Threads

На жаль для артистки, алгоритми Threads почали активно показувати її пост саме колишнім співвітчизникам. Йолка нагадали її слова про Володимира Путіна, якого вона в особистих розмовах ображала до того, як взяти російський паспорт, і зажадали чітко висловити позицію щодо війни, яку РФ веде проти її рідної країни. Також артистці нагадали про її перероблену пісню "Прованс", з якою вона виступала на федеральних каналах РФ, виключивши згадку про Бориспіль.

"Лізо, пам'ятаєш, як ми в Одесі після відбіркового пили в барі на Катерининській, і ти клялася, що в житті не будеш жити в Росії і все російське тобі чуже? І Путін ***** і все таке. Всього якихось 15 років минуло — і дивись, як ти переобулася"

"Розповідаємо, як тут працює. Що щодо війни, яку Росія розпочала проти твоєї Батьківщини? Є що сказати?"

Реакція українців на Йолка в Threads / скрін з Threads

"Що може бути сліпучішим, ніж замінити "я буду в Борисполі" на "я буду бу-бу-бу"

"Як одеситка скажу, що я вас подумки поховала, і з вами поруч — усі ваші пісні. Жодної не слухала з 22 року"

"А чого це ви у ворожу соціальну мережу зайшли, ФСБ не боїтеся? Паспорт як дали, так можуть і відібрати"

Серед коментаторів за традицією знайшовся і волонтер Сергій Стерненко, який, за традицією, подякував зрадниці за "допомогу" українським військовим.

Сергій Стерненко відповів Йолці / скрін з Threads

Сама Йолка зважилася відповісти на ситуацію, що розгорнулася під її публікацією, лише через кілька днів. Вона зробила вигляд, що не помічає суті претензій, які їй висловили колишні співвітчизники, але отримала нову порцію глузувань за неправильно написану назву соцмережі.

"Мій перший день у Threads: ми тебе обожнюємо, гори ти в пеклі. Загалом нічого нового. Не проклинаю вас у відповідь, якщо у вас у стрічці милий песик чи котик", — вирішила віджартуватися співачка.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що відома співачка Софія Ротару перервала мовчання в соцмережах, щоб привітати онука Анатолія Євдокименка. Артистка публічно звернулася до спадкоємця, який зараз будує життя за кордоном, відзначивши важливу для нього дату.

Також організатори самовільно зупинили концерт Віктора Павлика, висловивши невдоволення його співом. Крім різких висловлювань на адресу артиста, організатори намагалися змусити його зробити уколи адреналіну в зв'язки, ігноруючи ризики для здоров'я виконавця.

Про особу: співачка Йолка

Йолка (Єлизавета Іванцев) — російська співачка з України, колишня учасниця КВН. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ.

Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету РФ, опосередковано фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цієї виконавиці на Apple Music, Spotify, Youtube Music та в соцмережах допомагає спонсорувати війну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

Реклама

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Основний продукт українців різко подорожчав: що відомо про рекордні ціни

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

