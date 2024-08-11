Хімія не бере: Отар Кушанашвілі поділився тривожними новинами

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані, поділився новинами про своє здоров'я.
Як відомо, у журналіста діагностували онкологічне захворювання. Він проходить лікування в одній із лікарень терористичної Москви. Кушанашвілі вирізняється особливим життєлюбством і життєрадісністю. Він активно жартує над своїм станом.
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"Приїхали в Національний медичний центр. Тут навіть фонтанчики є. Люди приходять, щоб провітриться і зустрінеться з рідними. Я хвалюся тим, що мене навіть хіміотерапія не бере", - повідомив він.
Нагадаємо, 20 червня 2024 року Отара Кушанашвілі госпіталізували в Красногорську. Спочатку йому поставили діагноз "гостра непрохідність кишківника", а пізніше виявили рак цього органу.
Хто такий Отар Кушанашвілі?
Отар Кушанашвілі - грузинський і російський музичний журналіст і телеведучий.
28 березня 2016 року Служба безпеки України повідомила про заборону в'їзду в Україну Отару Кушанашвілі на три роки.
У 2022 році Отар Кушанашвілі категорично засудив війну в Україні та вступив за доньку пропагандиста Володимира Машкова Марію, яка засудила криваву політику диктатора-президента РФ Володимира Путіна.
Згодом журналіст розповів, що переніс дві клінічні смерті, але не має наміру здаватися. Після видалення пухлини він пройшов перший курс хіміотерапії. Попереду - ще як мінімум один.
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Раніше також стало відомо про те, що Отар Кушанашвілі був госпіталізований у важкому стані і виявився серйозно хворим. У Отара Кушанашвілі виявили ракову пухлину, зараз його оперують. Про це повідомив друг шоумена Володимир Полупанов.
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