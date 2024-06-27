"Хамство - це теж відповідь": Настя Каменських знехтувала українською журналісткою

Настя Каменських не захотіла спілкуватися з журналісткою Наталією Тур.

https://glavred.net/stars/hamstvo-eto-tozhe-otvet-nastya-kamenskih-prenebregla-ukrainskoy-zhurnalistkoy-10576346.html Посилання скопійоване

Настя Каменських не захотіла говорити з журналісткою / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Українська співачка Настя Каменських, яка повернулася в Україну з Мексики, навідріз відмовилася дати коментар журналістці "Люкс ФМ" Наталії Тур. Зазначимо, за кордоном співачка виконувала свої російськомовні хіти.

На YouTube-каналі "Люкс ФМ" опублікували відео про те, що помічниця Каменських сказала Тур, що "артистка не дає інтерв'ю тим журналістам, які раніше висловлювалися про неї не надто добре".

"Люкс ФМ ми коментарі не даємо, вибачте, будь ласка. Тому що ми не даємо коментарі тим ЗМІ, які не дуже добре висловлюються про артиста", - сказала помічниця.

Після цього Каменських не підійшла до Наталії. Також журналістка прокоментувала ситуацію і на своїй сторінці в соцмережах.

"У мене є одна мета - якісно виконати свою роботу. А саме поставити артистові ті запитання, які виникають унаслідок його дій, висловлювань чи інших інфоприводів, що вже з'явилися в мережі. Власне, кожен артист має можливість відповісти на ці запитання, особисто поставити всі крапки над і, розвіяти плітки довкола себе, прокоментувати свої дії чи слова. Проте дехто до прямих запитань не звик і підпускає до себе лише тих, хто точно "безпечний". Я прийшла в шоу-бізнес не дружити, я прийшла сюди виконувати свою роботу. І завжди за конструктивний діалог. За можливість знайти спільні точки дотику. Але якщо хтось не готовий говорити і відповідати на запитання - для мене це теж відповідь. Образи - це теж відповідь. Хамство - це теж відповідь. Відповідь, про яку я повідомлю нашому глядачеві. Те, що залишалося завжди за кадром, більше не залишатиметься за кадром", - написала Наталя.

Настя Каменських інфографіка / Главред

Хто така Настя Каменських? Настя Каменських - українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Усього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменських - останні новини по темі

Зазначимо, Настя Каменських, яка на початку своєї музичної кар'єри могла похвалитися пишними формами, розповіла про те, як важко їй далося схуднення. Артистка написала, що все своє життя вона намагалася контролювати кожен його аспект.

А також нещодавно Настя Каменських звернулася до Потапа з приводу річниці їхнього весілля. На своїй сторінці в соцмережах артистка опублікувала фото з чоловіком, а також написала ніжне послання.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред