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Загрожує небезпека: Гаррі та Меган намагаються квапливо налагодити стосунки з Королівським двором

Олена Кюпелі
10 серпня 2024, 15:15оновлено 10 серпня, 21:27
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Принц Гаррі та Меган Маркл намагаються налагодити стосунки з королівським двором.
Принц Гаррі, Меган Маркл
принц Гаррі, Меган Маркл / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Королівське джерело припускає, що в світлі можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, принц Гаррі і Меган Маркл зараз роблять все більш "відчайдушні" спроби помириться зі своїми британськими родичами.

За даними The Daily Mail, під час відвідування Trump International Golf Links у Шотландії, син колишнього президента Ерік Трамп назвав герцога і герцогиню "зіпсованими яблуками" і повторив заяви свого батька про те, що Гаррі може бути депортований, якщо республіканці переможуть. "Ви можете з радістю отримати цих двох", - додав Ерік.

Дональд Трамп раніше припустив, що Гаррі, який живе у США з 2020 року, не отримає "особливих привілеїв" і навіть може бути депортований, якщо буде виявлено, що він фальсифікував інформацію у своїй візовій формі.

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У мемуарах принца "Запасний" він розповів, що раніше вживав наркотики, включно з кокаїном, марихуаною і психоделічними грибами, що за законами США зазвичай є підставою для відхилення заяви на візу.

До слова, і між Трампами та Меган є минуле. Коли вона ще була актрисою, Меган описувала Трампа-старшого як такого, що "викликає розбіжності" і "жінконенависника". Живучи в Торонто під час зйомок юридичної драми "Форс-мажори", в якій вона знімалася, вона заявила, що може залишитися в Канаді, а не повертатися на свою американську батьківщину з ним як президентом.

Хто такий принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

Тим часом у Великій Британії чиновники палацу замовкають, тільки-но згадуються члени королівської сім'ї з Каліфорнії. Однак, за словами джерела, що працює на пару, Меган і Гаррі "відчайдушно" намагаються налагодити стосунки.

Як доказ джерело наводить серію статей, які нещодавно з'явилися в журналі People, улюбленому виданні жителів Сассексів. Вони містили статтю про розпач Гаррі через те, що його батько не відповідав на його телефонні дзвінки, а також іншу, в якій стверджували, що його розлад із принцом Вільямом не був "непоправним".

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