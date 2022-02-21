Григорій Лепс завів роман з 27-річною Міс Львів-2018

Українську модель застали в обіймах співака
20 грудня 2021 року Григорій Лепс, занесений до бази Миротворець у 2015 році, після 20-ти років шлюбу розлучився зі своєю другою дружиною - танцівницею Ганною Шапликовою.
Схоже, що співак, як справжній джентльмен, віддає перевагу блондинкам - нещодавно по мережі розлетілися фотографії артиста в обіймах білявої, як і колишні дружини, красуні.
ЗМІ ідентифікували дівчину, як 27-річну Наталію Болюх - модель з України, Міс Львів-2018 та першу віце-міс Україна Всесвіт 2018.
Дівчина працює економістом, захоплюється дизайном і психологією. За даними КП вона живе на два міста - Львів та Москву.
Фотографії Болюх в обіймах Лепса швидко розлетілися по соціальних мережах. На них парочка сидить за столом в ресторані, співак обіймає супутницю, цілуючи її в скроню.
Що ж насправді об'єднує модель і артиста, поки не відомо. Однак Наталя не упускає можливість поінтригувати фанатів. У недавніх сторіс на своїй сторінці в Instagram дівчина відповідала на запитання шанувальників. Коли їй поставили запитання про улюбленого співака, Болюх під пісню Я счастливый заявила: "Лепс звичайно ж".
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