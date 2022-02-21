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Григорій Лепс завів роман з 27-річною Міс Львів-2018

21 лютого 2022, 12:32

Українську модель застали в обіймах співака

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Григорій Лепс зустрічається з українкою Наталією Болюх / Колаж - instagram.com/gvleps / УНІАН

20 грудня 2021 року Григорій Лепс, занесений до бази Миротворець у 2015 році, після 20-ти років шлюбу розлучився зі своєю другою дружиною - танцівницею Ганною Шапликовою.

Схоже, що співак, як справжній джентльмен, віддає перевагу блондинкам - нещодавно по мережі розлетілися фотографії артиста в обіймах білявої, як і колишні дружини, красуні.

ЗМІ ідентифікували дівчину, як 27-річну Наталію Болюх - модель з України, Міс Львів-2018 та першу віце-міс Україна Всесвіт 2018.

Дівчина працює економістом, захоплюється дизайном і психологією. За даними КП вона живе на два міста - Львів та Москву.

Фотографії Болюх в обіймах Лепса швидко розлетілися по соціальних мережах. На них парочка сидить за столом в ресторані, співак обіймає супутницю, цілуючи її в скроню.

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Григорій Лепс і Наталія Болюх потрапили в об'єктиви папараці / соцмережі

Що ж насправді об'єднує модель і артиста, поки не відомо. Однак Наталя не упускає можливість поінтригувати фанатів. У недавніх сторіс на своїй сторінці в Instagram дівчина відповідала на запитання шанувальників. Коли їй поставили запитання про улюбленого співака, Болюх під пісню Я счастливый заявила: "Лепс звичайно ж".

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Наталія Болюх зізналася, що Григорій Лепс - її улюблений співак / instagram.com/topnataliaa

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Раніше співачка Даша Астаф'єва в еротичному рожевому корсеті показала свої пишні принади у ретро-образі танцівниці бурлеску.

Модель Белла і Джіджі Хадід повністю оголилися для рекламної кампанії модного бренду-сестри демонструють абсолютне ню, прикриваючи пах лише сумочками від Versace.

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