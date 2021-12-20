Георгій Лепс вийшов з психлікарні та офіційно став холостяком

Лепс офіційно став холостяком / Фото : sputnik-georgia.ru

Відомий російський співак Григорій Лепс нещодавно потрапив до психлікарні, а допомога лікарів за тиждень йому знадобилася двічі. Наразі він вже вийшов з лікарні і сьогодні, 20 грудня, офіційно розлучився зі своєю дружиною балериною Ганною Шапликовою, з якою прожив 20 років.

Хто подав на розлучення

За інформацією російських ЗМІ, на розлучення подала Шапликова, сам же Лепс надіслав до суду листа, в якому погодився на розлучення. У суді колишнього подружжя не було.

Адвокат Шапликової Оксана Якимова хотіла уникнути питань журналістів, щодо розлучення, але не вийшло. Представникам ЗМІ було цікаво, як вирішитися питання про майно, нажите в шлюбі, якого у подружжя на мільярд рублів (13,4 млн доларів).

При цьому Якимова зазначила, що жодних проблем немає. Журналісти запідозрили, що виною всьому шлюбний контракт, який уклала пара перед тим, як вступити до шлюбу.

Адвокат також дала зрозуміти, що такі питання не вирішуються в судовій дільниці, а схоже, що будуть розбиратися вже в районному суді.

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Елітна нерухомість і бізнес

За даними ЗМІ, у подружжя має дві квартири в Москві в елітних будинках, два величезних заміських особняки, а також земельну ділянку. А крім того, у власності є кілька бізнес-проєктів, які також треба буде якось ділити.

Лепс є засновником восьми компаній: це ресторанна діяльність, торгівля продуктами, продюсерський центр і власна оптика. Також у нього є фірма "Джі ел Джуерлі", яка торгує ювелірними прикрасами під брендом Лепса.

Журналісти з'ясували, що цю витончену справу співак повністю віддав дружині, яка після подачі заяви про розірвання шлюбу полетіла спочатку в Італію, а потім на Мальдіви.

Госпіталізація Георгія Лепса

Нагадаємо, 14 грудня Григорій Лепс скасував концерт з Ларисою Доліною, посилаючись на погане самопочуття.

Джерела Telegram-каналу Mash заявили, що співак зараз перебуває в психіатричній лікарні - "відходить" від гострого алкогольного сп'яніння, в якому він потрапив до лікарні. Також у них зазначають, що така ситуація повторюється вже вдруге за тиждень - неадекватний Лепс у лікарні буянив, і його могла вгамувати лише бригада психіатрички. У такому стані дуже складно давати концерти.

Причиною можливого зриву або гіпертонічного кризу називають розлучення Лепса з дружиною Ганною Шапликовою після 20 років шлюбу.

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