Григорій Лепс зробив інтимну пластику і поскаржився на зменшення в розмірах

Пропагандист розповів, що його дітородний орган постраждав від ножа хірурга.

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Григорій Лепс інтимна пластика - Лепс поскаржився на побічний ефект операції / колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Співак-путініст Григорій Лепс відомий своїми епатажними витівками: на сцені і за лаштунками він поводиться абсолютно непередбачувано, через що в поганому настрої папараці з ним воліють не спілкуватися. Однак у хорошому в артиста розв'язується язик.

Так нещодавно росЗМІ опублікували фрагмент інтерв'ю, яке дав Лепс за лаштунками одного з концертів. У нього поцікавилися, що він думає про пластичні операції.

Пропагандист зазначив, що ставиться до цього позитивно, і сам неодноразово лягав під ніж хірурга, щоб виправити вади. "Добре ставлюся: я сам весь у пластиці", - заявив Лепс.

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Після цього він зробив незвичне зізнання: одна з операцій стосувалася його дітородного органу. І, на превеликий жаль шанувальника "русского мира", результат виявився розчаровуючим. "[Чоловічий статевий орган] зробив. Але є побочка. Менший став, собака", - поскаржився Григорій Лепс.

Хто такий Григорій Лепс Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015).

16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до списку санкцій Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України.

Григорій Лепс - останні новини:

Раніше Григорій Лепс зізнався, що зустрічається з дівчиною на 30 років молодшою за нього. У 2021 році путініст розлучився після 20 років стосунків, і тепер активно шукає нове кохання.

Також шанувальник війни в Україні спіймався на концерті на окупованих українських територіях, де спробував переконати окупантів у цілющих властивостях своєї сумнівної творчості.

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