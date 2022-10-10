Наташа Корольова знайшла заміну Тарзану / instagram.com/koroleva__star

Співачка-путіністка українського походження Наташа Корольова ще зовсім недавно виправдовувалась за свого чоловіка Тарзана - з початку повномасштабної війни Сергій Глушко дуже пишався своїм офіцерським званням упереміш з "можемо повторити", однак, після оголошення в РФ часткової "могілізаціі" намагається не миготіти в ЗМІ, зник з соцмереж і намагається не привертати до себе увагу.

Киянка-зрадниця стверджує, що Тарзан вже непридатний для армії за віком, проте сама, схоже, не проти відправити стриптизера-рашиста на фронт гарматним м'ясом.

Більш того, вона вже знайшла Глушко заміну. Нещодавно слизька "русалка" опублікувала знімок, на якому обіймається з молодим довговолосим брюнетом, який віддалено нагадує Тарзана в молодості.

Чоловіком на фото виявився Вадим Андрєєв - стиліст-візажист. Чому він, а не чоловік Корольової супроводжував співачку під час прогулянки по столиці світового тероризму, залишається тільки гадати.

Наташа Корольова знайшла заміну Тарзану / instagram.com/koroleva__star

Раніше актриса-путіністка Яна Поплавська на хвилі практично збоченого поклоніння рашизму зробила гучну заяву - вона зібралася на фронт, але є один нюанс.

У той же час російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

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