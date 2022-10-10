УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Готується сплавити Тарзана: після оголошення "могилізації" Корольову застукали з молодим красенем

10 жовтня 2022, 14:05

Наташа Корольова вже підготувалася, якщо її кишенькового рашиста-стриптизера відправлять удобрювати українські землі.

Наташа Корольова
Наташа Корольова знайшла заміну Тарзану / instagram.com/koroleva__star

Співачка-путіністка українського походження Наташа Корольова ще зовсім недавно виправдовувалась за свого чоловіка Тарзана - з початку повномасштабної війни Сергій Глушко дуже пишався своїм офіцерським званням упереміш з "можемо повторити", однак, після оголошення в РФ часткової "могілізаціі" намагається не миготіти в ЗМІ, зник з соцмереж і намагається не привертати до себе увагу.

Киянка-зрадниця стверджує, що Тарзан вже непридатний для армії за віком, проте сама, схоже, не проти відправити стриптизера-рашиста на фронт гарматним м'ясом.

Більш того, вона вже знайшла Глушко заміну. Нещодавно слизька "русалка" опублікувала знімок, на якому обіймається з молодим довговолосим брюнетом, який віддалено нагадує Тарзана в молодості.

Чоловіком на фото виявився Вадим Андрєєв - стиліст-візажист. Чому він, а не чоловік Корольової супроводжував співачку під час прогулянки по столиці світового тероризму, залишається тільки гадати.

Наташа Корольова
Наташа Корольова знайшла заміну Тарзану / instagram.com/koroleva__star

Раніше актриса-путіністка Яна Поплавська на хвилі практично збоченого поклоніння рашизму зробила гучну заяву - вона зібралася на фронт, але є один нюанс.

У той же час російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

Інші новини:

шоу-бізнес Наташа Корольова Сергій Глушко Тарзан новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:26

Німеччина передасть Україні першу систему ППО IRIS-T вже найближчими днями - міністр оборони ФРН

15:12

Деталі ракетного обстрілу Києва: 5 загиблих та понад 50 пораненихВідео

15:05

"З ними страшно спілкуватися": гувернантка дітей Пугачової і Галкіна розповіла, чому боїться двійнят

14:50

Ракетний терор Москва планувала до вибухів на Кримському мосту - ГУРВідео

14:07

Відключення електрики та води: що відомо про руйнування після ракетних ударів РФВідео

Реклама
14:05

Готується сплавити Тарзана: після оголошення "могилізації" Корольову застукали з молодим красенем

13:53

Гороскоп на завтра 11 жовтня 2022: Левам - знайомство, Терезам - сюрприз, Водоліям - ривок у кар'єріВідео

13:26

Путін визнав відповідальність за теракти в Україні та погрожує новими ударамиВідео

13:15

Субсидія в Україні 2022: як оформити і кому вона належитьВідео

13:03

Ракетний терор: РФ била по Україні з Каспію і Чорного моряВідео

12:50

Вторгнення Білорусі: Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільних військВідео

12:31

"Чого хотіли, те й отримуєте": зрадниця Стужук цинічно пояснила ранкове бомбардування України

12:25

Путін мститься за власне приниженняПогляд

12:15

"Бункерний боягуз": в ОП відповіли на ракетний терор Путіна і заявили про термінове скликання G7

12:12

Скандальна Оксана Байрак назвала українців дурнями-свинями - режисерку поставили на місце

11:53

Ракетний терор РФ: з'явилися нові подробиці про жертви та поранених у КиєвіФотоВідео

11:47

Масований обстріл 10 жовтня: РФ випустила по Україні 83 ракети, 43 з них знешкоджено ППО

11:39

"Нам буде везти, а Путін буде сповзати нижче": Арестович прокоментував ракетні удари ворогів

11:05

Масований обстріл України: Росія атакувала практично всі регіони країни

11:00

Росії катастрофи не уникнути: астролог зробила новий прогноз щодо війни

Реклама
10:46

Ракета окупантів вдарила по "мосту Кличка": об'єкт встоявВідео

10:38

"229-й день нас намагаються стерти з лиця землі": Зеленський прокоментував ракетні удари по Україні

10:16

Момент атаки російськими ракетами центру Києва потрапив в ефір BBC

10:01

Окупанти атакували Київ ракетами: загинули 8 людей, 24 мирних жителя отримали пораненняФотоВідео

09:48

Мешканка Києва випадково зафільмувала ракетний удар по Києву - дівчину накрило вибуховою хвилеюВідео

08:59

В Україні підвищили пенсії: кому з українців пощастилоВідео

08:42

Російський диктатор посварив між собою своїх генералівПогляд

08:29

Ракетний удар по Києву: пролунали потужні вибухи, горять автівки, є жертвиВідео

08:24

Під Сумами безпілотник агресорів вбив маму трьох дітей: її чоловік і син служать у ЗСУ

08:01

"З ПВК Вагнер можна піти лише в труні": Пригожин відправить на фронт зеків, які втратили ногиВідео

07:16

Звільняти Херсон лобовими атаками неприйнятно: полковник назвав найкращий спосібВідео

06:31

Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: зруйнована житлова багатоповерхівка, є жертваВідео

06:27

Чи можна заварити чай в холодній воді: дивовижний спосіб і важливий "секрет"Відео

06:00

Чому Кримський міст потягне з собою на дно Путіна і його режимПогляд

05:10

Україна задубіє до -2º: синоптик дав крижаний прогноз і попередив про аномаліюВідео

04:00

У "баштах Кремля" переполох, з'явилася група проти супротивників Патрушева і Шойгу – ПономарьовВідео

03:20

Як смачно і швидко замаринувати м'ясо: 5 рецептів хрусткої та ніжної куркиВідео

02:52

"Перестань ганьбитися!": Волочкова докотилася до дитячого аніматора, але і тут дала маху

02:17

Все приречено на провал: астролог назвав найневдаліші дні жовтня 2022Відео

01:34

Військовий експерт пояснив, чому розвалюється оборона ворогів під ударами ЗСУВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 10 жовтня: які 3 заборони не можна порушувати, щоб весь рік не жити в боргахВідео

00:35

Спосіб зробити багажник чистим: народні засоби та лайфхакиВідео

09 жовтня, неділя
23:43

Білорусь могла запустити передачу Росії важкої бронетехніки – ЗМІВідео

23:03

Зеленський звинуватив Москву в терорі та відмові від переговорівВідео

22:28

"Тут тільки одна держава-терорист": в ОП жорстко відповіли на звинувачення ПутінаВідео

22:05

Швидке відновлення Кримського мосту - брехня, окупантам РФ знадобиться до 5 місяців - МВСВідео

21:58

"Велике приниження Путіна": у США попередили про помсту РФ за удари по Кримському мостуВідео

21:55

Голос країни-12 - 6 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

21:38

У Мінську підтвердили підготовку України до відбиття вторгнення з БілорусіВідео

21:20

У рані вже завелися клопи: окупант подякував українським бійцям за полонВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти